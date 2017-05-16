BTK BaÅŸkanÄ± aÃ§Ä±kladÄ± bÃ¼yÃ¼k tehdit hala devam ediyor

BTK BaÅŸkanÄ± Ã–mer Fatih Sayan, 74 Ã¼lkeyi etkileyen siber saldÄ±rÄ± tehdidinin hala devam ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu (BTK) BaÅŸkanÄ± Ömer Fatih Sayan, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraÅŸtÄ±rma Kurumu (TÜBÄ°TAK) Bilgi GüvenliÄŸi Ä°leri Teknolojiler AraÅŸtÄ±rma Merkezi (BÄ°LGEM) YazÄ±lÄ±m Teknolojileri AraÅŸtÄ±rma Enstitüsü (YTE) tarafÄ±ndan düzenlenen, "YazÄ±lÄ±mda Yüksek Olgunluk" etkinliÄŸine katÄ±ldÄ±.

74 ülkeyi etkileyen "WanaCrypt0r 2.0" siber saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili tehdidin devam ettiÄŸini belirten Sayan, "UzmanlarÄ±mÄ±z, saldÄ±rÄ±nÄ±n ÅŸeklinin ve yönteminin deÄŸiÅŸebileceÄŸini bildiriyor" dedi.

Sayan, "SaldÄ±rÄ±dan korunmak için sistem yöneticilerinin Windows sistemleri için güncellemeleri (MS17-010) ivedilikle yapmasÄ±, Windows dosya paylaÅŸÄ±m servisi olan SMB’nin kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± durumlarda kapatÄ±lmasÄ±, kullanÄ±cÄ±larÄ±n güncel antivirüsler kullanmasÄ±, merak uyandÄ±ran phishing e-postalarÄ±na karÅŸÄ± dikkatli olunmasÄ± ve eklerinin kesinlikle açÄ±lmamasÄ± gerekiyor." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

Siber saldÄ±rÄ±nÄ±n dünya genelindeki etkilerine iÅŸaret eden Sayan, "Belki bizim gündelik hayatÄ±mÄ±z etkilenmediÄŸi için çok farkÄ±ndalÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yok ancak burada küresel bir siber saldÄ±rÄ±dan ve küresel ölçekte zararlardan bahsediyoruz. Dünya genelindeki siber saldÄ±rÄ±dan en çok etkilenen ülkeler Ä°ngiltere, Ä°spanya, ABD, Rusya, Almanya ve Çin. Umuyoruz bu tablo daha fazla derinleÅŸmez. Bizler ülkemiz ölçeÄŸinde her türlü çalÄ±ÅŸmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"ÇalÄ±ÅŸmalar Türkiye'deki zararÄ±n en aza indirilmesini saÄŸladÄ±"

Dünya çapÄ±nda etkili olan siber saldÄ±rÄ±nÄ±n Türkiye'ye etkisinin yok denecek kadar az olduÄŸuna iÅŸaret eden Sayan, ÅŸöyle devam etti:

"BTK Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) olarak WannaCry adlÄ± siber saldÄ±rÄ±sÄ± öncesinde mart ve nisan aylarÄ±nda Windows sistemlerinde bulunan kritik SMB zafiyetinin oluÅŸturduÄŸu yaygÄ±n riski öngörerek detaylÄ± çalÄ±ÅŸmalar yaptÄ±k. Ä°ÅŸte bu çalÄ±ÅŸma, Türkiye'de yaÅŸanabilecek zararlarÄ±n en aza indirilmesini saÄŸladÄ±."