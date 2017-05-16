Akdeniz bin 350 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya mezar oldu

BirleÅŸmiÅŸ Milletler MÃ¼lteciler YÃ¼ksek KomiserliÄŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana bin 350'yi aÅŸkÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± can verdi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Mülteciler Yüksek KomiserliÄŸi (BMMYK), Sözcüsü William Spindler, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, pazar günü Ä°talyan ve LibyalÄ± kurtarma ekiplerinin Akdeniz'in ortasÄ±nda dört ÅŸiÅŸme bot ile "Ohio" adlÄ± ticari gemiden yaklaÅŸÄ±k 500 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.Hafta sonu bir botun batmasÄ± sonucu ölen 7 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n cenazesinin kurtarÄ±lan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larla Ä°talya'nÄ±n Sicilya adasÄ±ndaki Trapani liman kentine götürüldüÄŸünü aktaran Spindler, aralarÄ±nda çocuk ve kadÄ±nlarÄ±n da bulunduÄŸu 20 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n ise kaybolduÄŸunu kaydetti. Spindler, Nijerya, FildiÅŸi Sahilleri ve BangladeÅŸ vatandaÅŸÄ± olduklarÄ± belirlenen sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n hayatlarÄ±ndan endiÅŸe duyulduÄŸunu bildirdi.

Bin 350 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

YÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸan bin 350'den fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine iÅŸaret eden Spindler, uluslararasÄ± korumaya ihtiyaç duyan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Avrupa'ya geçiÅŸlerinde daha güvenilir alternatifler bulunmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.UluslararasÄ± Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman da 1 Ocak-14 MayÄ±s tarihlerinde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 54 bine yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geçen yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde bu rakamÄ±n 189 bin 75 olduÄŸunu kaydetti.