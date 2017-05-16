FlaÅŸ OÄŸuz GÃ¼ven'in tutuklanmasÄ±na itiraz

Denizli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±sÄ± Mustafa Alper'in Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±n ardÄ±ndan tutuklanan gazeteci OÄŸuz GÃ¼ven'in tutukluluk haline itiraz edildi

Üst mahkemeye gönderilmek üzere Ä°stanbul 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne OÄŸuz Güven'in avukatlarÄ± Tora Pekin ve Abbas YalçÄ±n tarafÄ±ndan sunulan dilekçede, "Müvekkil OÄŸuz Güven, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n hukuka aykÄ±rÄ± ve gerçeklikle baÄŸdaÅŸmayan ve tamamen kendi hayal güçleriyle yarattÄ±klarÄ± niyet okumaya dayalÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 'ÅŸüpheli' yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Gazetecilik suç deÄŸildir. Haberi suçlamak gazeteciliÄŸi suçlamaktÄ±r. Gazeteciler üzerinde yargÄ± yoluyla baskÄ± yaratÄ±lmasÄ± hukukla açÄ±klanamayacak kadar hukuka ve demokrasiye aykÄ±rÄ±dÄ±r. Gazeteci OÄŸuz Güven'in hukuku hiçe sayan gözaltÄ± kararÄ± ile özgürlüÄŸünden yoksun bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ±n ve tutuklanmasÄ±nÄ±n nedeni hukuki deÄŸil, siyasaldÄ±r" denildi.

Gerekçede açÄ±klanan "Biçti" kelimesinin ne anlama geldiÄŸi hakkÄ±nda sübjektif yorum yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen dilekçede, "AsÄ±l bu karar gazeteciler üzerinde algÄ± yaratÄ±larak niyetlerin okunmasÄ± suretiyle caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k yaratmanÄ±n ve basÄ±n özgürlüÄŸünü yok etmenin niyetidir" ifadesine yer verildi. Ä°tirazlarÄ±nÄ±n büyük olasÄ±lÄ±kla reddedileceÄŸini ve sulh ceza yargÄ±çlarÄ±nÄ±n tutuklama mahkemelerine dönüÅŸtüÄŸü kaydedilen dilekçede, "Bütün bu olumsuzluklara karÅŸÄ±n Ä°stanbul 2. Sulh Ceza Hâkiminin tutuklama kararÄ±na itiraz ediyoruz. Tutuklama kararÄ± kaldÄ±rÄ±larak gazeteci OÄŸuz Güven salÄ±verilmelidir" denildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK SUÇUNDAN TUTUKLANMIÅžTI

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n SuçlarÄ± Bürosu'nca "Terör örgütü propagandasÄ± yapmak" iddiasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmada 12 MayÄ±s'ta gözaltÄ±na alÄ±nan OÄŸuz Güven, dün tutuklanmasÄ± istemiyle çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ä°stanbul 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Mahkeme kararÄ±nda, Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinde, "Ä°lk FETÖ iddianamesini hazÄ±rlayan BaÅŸsavcÄ± Mustafa Alper'i kamyon biçti" ÅŸeklinde tweet atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, OÄŸuz Güven'in tweetleri kontrol etmekten yasal olarak sorumluluÄŸu bulunduÄŸu, "Kamyon biçti" ibaresinin, haberin sansasyonel ve vurgu yapmasÄ±ndan çok FETÖ hakkÄ±nda iddianame hazÄ±rlayanlarÄ±n ileride baÅŸÄ±na ne gelecekleri ÅŸekilde toplumda algÄ± oluÅŸmasÄ± için özellikle seçildiÄŸi öne sürülmüÅŸtü. Güven savunmasÄ±nda, "OkumuÅŸ olduÄŸunuz tweet'i ben atmadÄ±m. Bu tweet'e editörlerimden biri atmÄ±ÅŸtÄ±r. Ben internet sitesinin genel yayÄ±n yönetmeniyim. Zaten 55 saniye sonra müdahale ettim. Biz günde 200-300 tweet atÄ±yoruz. Burada bir hata olmuÅŸ. 55 saniye sonra düzelttik. Haberimizin içinde böyle bir baÅŸlÄ±k ve deyim yoktur" demiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet