Merakla beklenen gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan iki liderden flaÅŸ aÃ§Ä±klamalar

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n Beyaz Saray'daki gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi baÅŸladÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Beyaz Saray’da ilk kez bir araya geldi. Kritik görüÅŸme öncesi Trump, ErdoÄŸan’Ä± kapÄ±da karÅŸÄ±ladÄ±. Ä°kili görüÅŸme öncesi birlikte basÄ±n mensuplarÄ±na poz verdi. ArdÄ±ndan birlikte görüÅŸen Trump ve ErdoÄŸan, görüÅŸme sonrasÄ± basÄ±n mensuplarÄ±na açÄ±klamalarda bulundu.

BasÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Trump’Ä±n öne çÄ±kan açÄ±klamalarÄ± ÅŸu ÅŸekilde oldu:

– Türkiye ve ABD, on yÄ±llardÄ±r büyük müttefikler. SoÄŸuk SavaÅŸ’ta Türkiye, Sovyetler BirliÄŸi’nin geniÅŸlemesini engelledi. Türkiye’nin Kore SavaÅŸÄ± boyunca gösterdikleri büyük cesaret hala hafÄ±zalarÄ±mÄ±zda.

– Kore´deki savaÅŸtaki cesaretleri, bizim askerlerimizin unutmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeylerdendir. McCarty, Türk askerlerinin ÅŸerefini ve cesaretini takdir etmiÅŸti ve dünyanÄ±n en iyi askerlerden olduÄŸunu söylemiÅŸti.

– Türkiye´yi terör örgütü ile olan mücadelede destekliyoruz. Türkiye´nin liderliÄŸinden de mutluyuz ve Türkiye´nin çabalarÄ±nÄ± da memnuniyetle karÅŸÄ±lÄ±yoruz.

– Türk halkÄ± son yÄ±llarda korkunç terör saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kaldÄ±. Biz de bu saldÄ±rÄ±lara karÅŸÄ± Türkiye’ye destek olduk ve baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerimizi ilettik. IÅžÄ°D ve PKK terör örgütlerine karÅŸÄ± Türkiye’ye destek veriyoruz.

– Türkiye ile iliÅŸkimizi hiç kimse yenemeyecektir.

– Türkiye’nin Suriye’deki çabalarÄ±na destek veriyoruz. Suriye’de ÅŸiddetin azaltÄ±lmasÄ± için çabalÄ±yoruz.

– ErdoÄŸan ile ticareti geliÅŸtirmek için görüÅŸtük. Ä°ki ülke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri bu yönde geliÅŸtirebiliriz.

– Silah sipariÅŸi vermiÅŸtik ve bunun gelmesini bekliyoruz.

ERDOÄžAN’IN AÇIKLAMALARI

– Öncelikle ABD BaÅŸkanÄ± SayÄ±n Trump’a ve ekibine ÅŸahsÄ±m ve heyetime gösterdikleri ilgiden dolayÄ± teÅŸekkür ediyorum. Bir kez daha huzurlarÄ±nÄ±zda, SayÄ±n Trump’Ä± seçimlerde elde ettiÄŸi baÅŸarÄ±dan dolayÄ± tebrik ediyorum. Az önce ikili bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdik. Köklü geçmiÅŸe dayanan ve stratejik ortaklÄ±klarÄ± ele aldÄ±k.

– Türkiye ile ABD arasÄ±ndaki baÄŸlar demokratik ve müÅŸterek baÄŸlar arasÄ±nda gerçekleÅŸmiÅŸtir. AramÄ±zdaki iliÅŸkileri güçlü tutmamÄ±z, küresel barÄ±ÅŸ için önemlidir. Bölgemizin içinden geçtiÄŸi bu çalkantÄ±lÄ± dönemde iki ülkenin göstereceÄŸi iÅŸbirliÄŸi her zamankinden daha önemlidir.

– Esasen, ABD, BM ve NATO gibi kilit kurumlar ile yakÄ±n iliÅŸkiler içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte bu platformlar baÅŸta olmak üzere diyaloÄŸu artÄ±rmanÄ±n çabasÄ±ndayÄ±z. DoÄŸrusu ben bu ziyaretimizi tarihi bir dönüm noktasÄ± teÅŸkil edeceÄŸine inanÄ±yorum.

– Gerek ikili görüÅŸmemiz, gerek heyetler arasÄ± görüÅŸmemizin geleceÄŸimize yönelik daha büyük kazanÄ±mlar saÄŸlayacaÄŸÄ±na inanÄ±yorum. DEAÅž baÅŸta olmak üzere bölgemizdeki tüm terör örgütlerine müÅŸterek bir tavÄ±r koymamÄ±z çok önemlidir. Ortak geleceÄŸimizi tehdit eden terör örgütlerine karÅŸÄ± ayrÄ±m yapmamakta kararlÄ±yÄ±z. Bölgemizin geleceÄŸinde terör örgütlerine yer yok. Özellikle YPG-PYD terör örgütlerinin muhatap alÄ±nmasÄ±, uluslararasÄ± mutabakata uygun deÄŸildir. Suriye, Irak, Yemen’deki durumu kaosa çevirmek istenler elbet kaybedecektir.

– Gülen ile beklentilerimizi açÄ±kça ifade ettik.

– Bilhassa Suriye rejiminin kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± takÄ±nÄ±lan tutumu son derece yerinde buluyoruz.

– Beyaz Saray’Ä±n karÅŸÄ±sÄ±ndaki, yabancÄ± devlet adamlarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± Blair House’da kalan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip EdoÄŸan, buradan Beyaz Saray’a geçecek ve ABD BaÅŸkanÄ± Trump tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. ErdoÄŸan, Roosevelt Salonu’nda, ÅŸeref defterini imzaladÄ±ktan sonra, Trump ile 20 dakika sürmesi öngörülen baÅŸ baÅŸa bir görüÅŸme yapacak.

Rusya’ya bazÄ± bilgileri verdiÄŸi iddiasÄ±yla zor bir gün geçiren Trump, baÅŸka soru almadan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± sonlandÄ±rdÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, öÄŸle yemeÄŸini de Beyaz Saray’da Trump ile birlikte yiyecek. Beyaz Saray önünde ErdoÄŸan’a destek ve karÅŸÄ±t protesto eylemlerinin de düzenlenmesi bekleniyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Beyaz Saray programÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Türkiye’nin Washington BüyükelçiliÄŸi’ne geçecek ve burada ABD’li kanaat önderlerini kabul edecek. Daha sonra elçiliÄŸin Balo Salonu’nda, ABD’nin önde gelen ÅŸirketlerinin CEO’larÄ±nÄ± ve fon yöneticilerini kabul edecek. Ä°ki günlük Washington programÄ±nÄ± SalÄ± akÅŸamÄ± tamamlayacak olan ErdoÄŸan’Ä±n Türkiye saati ile 03:15’te, Washington Askeri Hava Üssü’nden, Türkiye’ye hareket etmesi öngörülüyor.

Kaynak: Sözcü