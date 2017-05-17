SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± almayan Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacak

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonunun GÃ¶Ã§, Ä°Ã§iÅŸleri ve VatandaÅŸlÄ±ktan Sorumlu Ãœyesi Dimitris Avramopulos, 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren mekanizmada yer almayan Ã¼ye Ã¼lkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Avramopulos, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Fransa'nÄ±n Strazburg kentinde yapÄ±lan oturumunda, AB ülkelerinin, 160 bin sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± kota sistemiyle Birlik ülkelerine daÄŸÄ±tÄ±lmasÄ±nÄ± öngören mekanizmada yer almasÄ±nÄ±n hukuki ve ahlaki görevi olduÄŸunu söyledi.

AB ülkeleri içiÅŸleri bakanlarÄ±nÄ±n çoÄŸunluÄŸunun oyuyla kabul edilen mekanizmanÄ±n dayanÄ±ÅŸmayÄ± esas aldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden Avramopulos, "Söz konusu sistem sadece Ä°talya ve Yunanistan'Ä±n çÄ±karlarÄ±nÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda tüm AB'nin çÄ±karÄ±na. Kota sistemiyle ÅŸu ana kadar yaklaÅŸÄ±k 18 bin mülteci yerleÅŸtirildi ama bu rakam hedefin çok uzaÄŸÄ±nda." dedi.AB üyeleri arasÄ±nda bugüne kadar bir tane bile sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yerleÅŸtirmeyen ülkeler olduÄŸuna dikkati çeken Avramopulos, "DayanÄ±ÅŸma sadece birkaç üye ülkenin sorumluluÄŸu olamaz. Ortak hedef, tüm üye ülkelerin sisteme orantÄ±lÄ± ve adil bir ÅŸekilde katkÄ± vermesi. Birçok üye ülkenin sisteme katkÄ± vermesine raÄŸmen maalesef 1-2 ülke bir kiÅŸi bile almadÄ±. Bu ihlal anlamÄ±na geliyor. EÄŸer bir ay içinde ilerleme olmazsa Avrupa Komisyonu söz konusu ülkeler hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatacak." ifadelerini kullandÄ±.

Komisyonun öÄŸleden sonraki durum deÄŸerlendirmesinde bugüne kadar bir tane bile mülteci yerleÅŸtirmeyen üye ülkeler arasÄ±nda Macaristan, Polonya ve Avusturya'nÄ±n isimleri zikredildi.