Reina katliamcÄ±sÄ± AralÄ±k ayÄ±nda hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi Reina'da dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tutuklanan saldÄ±rgan 11 AralÄ±k'ta hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kacak

Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, Ortaköy'deki eÄŸlence merkezi Reina'da yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi düzenlenen ve 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu 51'i tutuklu, 57 ÅŸüpheli hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianameyi kabul ederek, ilk duruÅŸmanÄ±n 11 AralÄ±k'ta güvenlik gerekçesiyle Silivri'de yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcÄ±larÄ±ndan Gökalp Kökçü tarafÄ±ndan yürütülen soruÅŸturma sonucunda hazÄ±rlanan ve mahkemeye gönderilen 90 sayfalÄ±k iddianamenin üzerindeki inceleme iÅŸlemleri tamamlandÄ±.

Ä°stanbul 27. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, iddianamenin kabulüne karar vererek, ilk duruÅŸmanÄ±n 11 AralÄ±k ve sÄ±rasÄ±yla 12, 13, 14 ve 15 AralÄ±k'ta yapÄ±lmasÄ±na hükmetti. Güvenlik gerekçesiyle duruÅŸmalarÄ±n Silivri Cezaevinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki büyük salonda yapÄ±lmasÄ±na karar veren heyet, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu 51 sanÄ±ÄŸÄ±n tutukluluk halinin devamÄ±na, yabancÄ± uyruklu sanÄ±klarÄ±n ifadelerinin alÄ±nmasÄ± için tercüman istenmesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Ä°ddianameden

Ä°ddianamede, olayda hayatÄ±nÄ± kaybeden biri polis 39 kiÅŸi "maktul", 60'Ä± yabancÄ± uyruklu 122 kiÅŸi "maÄŸdur" ve "müÅŸteki" olarak yer alÄ±yor. Ä°ddianamede, aralarÄ±nda saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov'un da bulunduÄŸu çoÄŸunluÄŸu yabancÄ± uyruklu 51'i tutuklu, 57 ÅŸüpheli bulunuyor.

Terör örgütü DEAÅž'Ä±n Türkiye'de gerçekleÅŸtirdiÄŸi diÄŸer 22 olaya da deÄŸinilen iddianamede, terör örgütüyle ilgili detaylÄ± bilgiler verildi. DEAÅž'la ilgili mahkeme ve YargÄ±tay kararlarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu iddianamede, örgütün kullandÄ±ÄŸÄ± internet siteleri ve medya organlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ± yayÄ±nlara yer verildi.

Ä°ddianamede, saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Abdulkadir Masharipov hakkÄ±nda, "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kiÅŸi için ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere 40 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis cezasÄ± istendi. Masharipov hakkÄ±nda ayrÄ±ca, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar, olayda yaralanan 79 kiÅŸi için "kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan bin 540 yÄ±ldan 2 bin 370 yÄ±la kadar ve "ateÅŸli silahlar kanununa muhalefet" suçundan da 7,5 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± talep edildi.

Ä°ddianamede, terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n planlayÄ±cÄ±larÄ±ndan Ä°lyas MamaÅŸaripov, Abdurrauf Sert, Ali Jameel Mohammed ile saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtiren Masharipov'un eÅŸi Zarina Nurullayeva için de "anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs" suçu ve olayda ölen 39 kiÅŸi için ayrÄ± ayrÄ± olmak üzere 40 kez aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet hapis ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar, olayda yaralanan 79 kiÅŸi için "kasten öldürmeye teÅŸebbüs" suçundan yine bin 540 yÄ±ldan 2 bin 370 yÄ±la kadar hapis istendi.