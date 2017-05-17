Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 17/05/2017 18:34

FlaÅŸ Ã¼nlÃ¼ menajerler tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Ãœmit Akbulut ile Sinan Siner

SarÄ± lacivertli takÄ±mda forma giyen futbolcu Van der Wiel'i dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan menajerler Ãœmit Akbulut ile Sinan Siner tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Fenerbahçe'nin HollandalÄ± futbolcusu Van der Wiel, savcÄ±lÄ±ÄŸa baÅŸvurarak menajer Ümit Akbulut tarafÄ±ndan 4.5 milyon dolar dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve tehdit edildiÄŸini öne sürüp ÅŸikayetçi olmuÅŸtu. Åžikayet üzerine harekete geçen emniyet güçleri menajerler Ümit Akbulut ile Sinan Siner'i gözaltÄ±na almÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü'ndeki iÅŸlemleri tamamlanan ÅŸüpheliler Akbulut ve Siner ÇaÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'na getirildi.

Åžüpheliler savcÄ±lÄ±k sorgularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan "dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ve yaÄŸmaya teÅŸebbüs" suçlarÄ±ndan tutuklama talebiyle Nöbetçi Mahkemeye sevk edildi.

 
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