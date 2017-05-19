19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± kutlu olsun

19 MayÄ±s 1919'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal AtatÃ¼rk TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin temellerini atmÄ±ÅŸ oldu. O nedenle 19 MayÄ±s'Ä±n tarihteki Ã¶nemi bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Önder Mustafa Kemal Atatürk, 19 MayÄ±s’ta Samsun’a ayak basarak, bugünün de temellerinin atÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ oldu.1918 Mondros Mütarekesi sonrasÄ±nda ülkemizin birçok bölgesi düÅŸman iÅŸgaline uÄŸramÄ±ÅŸ vaziyetteydi. Anadolu’ya düÅŸman kuvvetleri henüz girememiÅŸti. Memleketin dört bir yanÄ±nda bu iÅŸgallere karÅŸÄ± halk direniÅŸ göstermekteydi.Mustafa Kemal PaÅŸa, 9.Ordu MüfettiÅŸi olarak Samsun’a gönderilmiÅŸti. Emrinde iki kolordu bulunmaktaydÄ±. Bu görev Mustafa Kemal PaÅŸa’ya gayet geniÅŸ yetkiler saÄŸlÄ±yordu.

PaÅŸanÄ±n Samsun’a yollanmasÄ±nÄ±n gerekçesi, bölgedeki tedbirsizlik ve güvensizlik olaylarÄ±nÄ± yerinde gözlemleyip gerekli önlemleri almaktÄ±. Mustafa Kemal PaÅŸa ise ulusal egemenliÄŸe dayanan, kayÄ±tsÄ±z ÅŸartsÄ±z ve baÄŸÄ±msÄ±z yeni bir Türk devleti kurmanÄ±n gerekli olduÄŸunu düÅŸünüyordu.

Ä°ÅŸte 19 MayÄ±s 1919 tarihi, Atatürk’ün attÄ±ÄŸÄ± bu adÄ±mlarla baÅŸlayan ve Türkiye Cumhuriyetine kadar gelen sürecin baÅŸlangÄ±cÄ±ydÄ±.19 MayÄ±s, 1919 tarihinde bayram olarak ilan edilip kutlanmaya baÅŸlanmadÄ±. Birçok milli bayramÄ±mÄ±z gibi 19 MayÄ±s da Cumhuriyetin ilanÄ±ndan sonra kutlanmaya baÅŸlandÄ±.

Ä°lk defa 24 MayÄ±s 1935 tarihinde BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n giriÅŸimleriyle Atatürk Spor Günü adÄ± altÄ±nda Fenerbahçe ve Galatasaray sporcularÄ±nÄ±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla kutlandÄ±. Bu etkinliÄŸin amacÄ±, Türk gençliÄŸinin Atatürk’e olan minnet ve sevgisini gösterebilmesiydi.

Bu etkinlikten birkaç yÄ±l sonra BeÅŸiktaÅŸ kurucu üyelerinden Ahmet Fetgeri AÅŸeni, Ankara’da düzenlenen spor kongresinde bu bayramÄ±n bütün gençliÄŸe mal edilmesi gerektiÄŸini ve ‘Gençlik ve Spor BayramÄ±’ adÄ± altÄ±nda her yÄ±l kutlanmasÄ±nÄ± önerdi. Bu öneri kongrede oylanarak kabul edildi. TasarÄ±, Atatürk tarafÄ±ndan da onaylanarak 1938 yÄ±lÄ± haziran ayÄ±ndan itibaren her yÄ±l kutlanmaya baÅŸlandÄ±.

Mustafa Kemal Atatürk 19 MayÄ±s'ta mÄ± doÄŸdu?

Genellikle okulda gördüÄŸümüz tarih derslerinde öÄŸretilen kalÄ±p bir cümle ÅŸudur: Atatürk 19 MayÄ±s tarihinde doÄŸduÄŸunu söylemiÅŸtir. Bu kalÄ±p cümlenin doÄŸru olmasÄ±nÄ±n yanÄ±nda bir takÄ±m eksikleri vardÄ±r. Biz bu eksiklerini gidermek istiyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ne yazÄ±k ki tam doÄŸum tarihini bilemiyoruz. Bunun sebepleri, o dönem tutulan nüfus kayÄ±tlarÄ±ndan kaynaklanmaktadÄ±r. Åžöyle ki dönemin nüfus kayÄ±tlarÄ± günümüz nüfus müdürlüÄŸünün arÅŸivlerinde araÅŸtÄ±rmaya kapalÄ±dÄ±r. Bu sebeple, ne yazÄ±k ki ulu önder Atatürk’ün doÄŸum tarihini tam olarak belgeleyen resmi bir vesika elimizde mevcut deÄŸildir.

Biz Atatürk’ün doÄŸum tarihini yine Atatürk’ün kendisinden öÄŸreniyoruz. Bu bilgiyi Atatürk de çocukken annesinden öÄŸrenmiÅŸtir. Zübeyde HanÄ±m, Atatürk’ün 1881 yÄ±lÄ±nÄ±n sÄ±cak bir mayÄ±s ayÄ±nda doÄŸduÄŸunu söylermiÅŸ. Atatürk sonradan bunu Afet Ä°nan’a anlatÄ±rken ‘neden bu tarih 19 mayÄ±s olmasÄ±n ?’ demiÅŸtir. Ä°ÅŸte bu sebeple 19 MayÄ±s tarihi Atatürk’ün doÄŸum günü olarak benimsenmiÅŸtir.

19 MayÄ±s BayramÄ±, 1980 darbesinden sonra adÄ± deÄŸiÅŸtirilerek 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ± olarak son ÅŸeklini almÄ±ÅŸtÄ±r. Günümüzde, her yÄ±l baÅŸta baÅŸkent Ankara olmak üzere bütün ÅŸehirlerimizde ve Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti’nde coÅŸkuyla kutlanmaktadÄ±r. 19 MayÄ±s BayramÄ±nda hem spor etkinlikleri yapÄ±lmakta hem de ulu önder Mustafa Kemal Atatürk saygÄ±yla anÄ±lmaktadÄ±r.

19 MayÄ±s tarihinin önemi nedir

Gerek Milli gerekse dini bayramlarÄ±mÄ±z toplumumuzu bir arada tutan unsurlardÄ±r. Bayramlarda birlik ve beraberliÄŸimiz hat safhaya çÄ±kmalÄ±, tarihimizi saygÄ±yla anmalÄ± ve esasÄ±nda her bayramÄ± önemini kavrayarak kutlamalÄ±yÄ±z.

19 MayÄ±s, spor, sporcular ve gençlikle bütünleÅŸmiÅŸ bir bayram olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir gündür. Sadece 19 MayÄ±s deÄŸil, bütün bayramlarÄ±mÄ±zÄ± neden kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± ve bayramlarÄ±mÄ±zÄ±n önemlerini bilmeliyiz.