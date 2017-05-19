19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±na Ã¶zel anlamlÄ± mesajlar

TÃ¼rkiye Cumhuriyetinin tarihinde bÃ¼yÃ¼k Ã¶neme sahip olan 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± bugÃ¼n kutlanÄ±yor

19 MayÄ±s 1919 Anadolu'da yeni Türk Devleti'nin fiilen temellerinin atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gündür ve Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin baÅŸlangÄ±cÄ±dÄ±r. Yüce Önder Atatürk'ün Büyük Nutkunu bu olayla baÅŸlatmasÄ±, doÄŸum gününü soranlara 19 MayÄ±s'Ä± iÅŸaret etmesi bunun kanÄ±tÄ± sayÄ±lmalÄ±dÄ±r.

19 MayÄ±s'Ä±n millî bayram olarak ilân edilmesi bu yargÄ±yÄ± daha da pekiÅŸtirmektedir. Atatürk, gerek Millî Mücadele döneminde, gerekse Cumhuriyet döneminde yurdumuzun birçok ÅŸehrini ziyaret etti. Bu ziyaretler, o ÅŸehirlerin mahallî övünç günleri olarak kutlandÄ±ÄŸÄ± halde sadece 19 MayÄ±s yasa ile millî bayram kabul edildi.

19 MAYIS KUTLAMA MESAJLARI VE SÖZLERÄ°

* "Gençler, cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduÄŸunuz terbiye ve irfan ile insanlÄ±k meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kÄ±ymetli örneÄŸi olacaksÄ±nÄ±z." diyen Atatürk, Türk GençliÄŸinin her zaman baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±na inancÄ±nÄ± dile getirmiÅŸtir.

* 19 MayÄ±s 1919 Türkiye’yi aydÄ±nlatan güneÅŸin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± yansÄ±tÄ±yor. 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ±mÄ±zÄ±n ulusumuza kutlu olsun

* 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ±’nÄ± bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklÄ±yor, alÄ±nlarÄ±ndan öpüyorum

* Hürriyetin, BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n, EgemenliÄŸin, Cumhuriyetin yÄ±lmaz bekçileri olan Türk gençliÄŸine bayram olarak armaÄŸan edilen ve Milli Mücadelenin baÅŸlangÄ±cÄ± olan bu anlamlÄ± gününüzü KutlarÄ±m.

* Türk Milleti’nin büyük önderi Atatürk’ün Türk gençliÄŸine armaÄŸan ettiÄŸi bu anlamlÄ± bayramda milletimize saÄŸlÄ±k, huzur, güven, baÅŸarÄ± ve mutluluklar diliyorum.

* 19 MayÄ±s 1919 Mustafa Kemal Atatürk BandÄ±rma Vapuru ile Samsun'a çÄ±kmÄ±ÅŸ ve bugün KurtuluÅŸ SavaÅŸÄ±’nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± gündür.

* “19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor BayramÄ±’nÄ±” kutlarÄ±m

* Türk milleti, Atatürk ve ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±n öncülüÄŸünde en kötü ÅŸartlar altÄ±nda dahi çÄ±kÄ±ÅŸ yolu bularak AtalarÄ±mÄ±zÄ±n emaneti olan kutsal vatanÄ±nÄ± korurken, milli egemenliÄŸe dayanan genç Türkiye Cumhuriyeti’ni kurma baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± göstermiÅŸtir.

* 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ±’nÄ± bir kez daha kutluyor, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum. Gençlerimizi, sevgiyle kucaklÄ±yor, alÄ±nlarÄ±ndan öpüyorum

* Gençlere deÄŸer veren, onlarÄ± en iyi ÅŸekilde yetiÅŸtirerek kiÅŸilikli ve özverili kuÅŸaklar olarak yarÄ±nlara hazÄ±rlayan uluslar, geleceÄŸe güvenle bakabilirler.

* Türkiye’de genç olmakla, dünyanÄ±n herhangi bir ülkesinde genç olmak aynÄ± ÅŸey deÄŸildir. Bu ülkenin gencecik bir kumandan ve ilim irfan ehli gencecik bir ordu tarafÄ±ndan kurulduÄŸunu asla unutmuyoruz. 19 MayÄ±s BayramÄ±mÄ±z Kutlu Olsun.

* Atatürk ve silah arkadaÅŸlarÄ±nÄ± bir kez daha saygÄ±yla anÄ±yor, baÅŸta gençlerimizin olmak üzere halkÄ±mÄ±zÄ±n 19 MayÄ±s Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramÄ±’nÄ± kutluyorum