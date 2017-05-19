SÃ¶zcÃ¼ gazetesi sahibi Burak Akbay ilk kez konuÅŸtu

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda hakkÄ±nda gÃ¶zaltÄ± kararÄ± olan SÃ¶zcÃ¼ gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Burak Akbay konuyla ilgili ilk aÃ§Ä±klamayÄ± yaptÄ±

Sözcü gazetesi Ä°mtiyaz Sahibi Burak Akbay’dan gazeteye yönelik FETÖ soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda ilk açÄ±klama geldi. Ä°ÅŸte Akbay'Ä±n o açÄ±klamasÄ±:

“Büyük kurtarÄ±cÄ±mÄ±z, cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’e ve onun çok sevgili annesine bile insafsÄ±zca dil uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸu günlerde bana bu yapÄ±lanlar çok normal…

Türkiye’nin en çok satan gazetesinin sahibi, sadece doÄŸrularÄ± duyurmaya gönül vermiÅŸ bir ekibin ferdi olduÄŸum için beni hedefe koydular. Biliyorum, doÄŸru ve dürüst gazetecilik yaptÄ±ÄŸÄ±m için hedefteyim.

SavcÄ±nÄ±n firari olduÄŸum yolundaki açÄ±klamasÄ± ise tam bir skandal. Referandum öncesi her Türk vatandaÅŸÄ± gibi oyumu kullanmak için Londra’dan Ä°stanbul’a dönüp, vatandaÅŸlÄ±k görevimi yerine getirdim. Yani Türkiye’deydim…

Referandumun ardÄ±ndan anneannem vefat etti. Yine Türkiye’ye geldim. Bu nasÄ±l firarilik, anlamak mümkün deÄŸil.”