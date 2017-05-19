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AP TÃ¼rkiye RaportÃ¶rÃ¼ SÃ¶zcÃ¼'ye yÃ¶nelik operasyon hakkÄ±nda ne dedi

Avrupa Parlamentosu TÃ¼rkiye RaportÃ¶rÃ¼ Kati Piri

Avrupa Parlamentosu TÃ¼rkiye RaportÃ¶rÃ¼ Kati Piri, SÃ¶zcÃ¼ Gazetesine yÃ¶nelik yapÄ±lan operasyon hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama yaptÄ±

HollandalÄ± siyasetçi, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, “Türkiye’de eleÅŸtirel gazetecilik, terörizmle eÅŸit görülüyor. Sözcü gazetesine saldÄ±rÄ± bir baÅŸka üzücü örnek” yazdÄ±.

Piri açÄ±klamasÄ±nda, “Referandumdan sonra ‘normalleÅŸme’ yok. Türkiye hükümeti içerideki baskÄ±lar sürerken, AB-Türkiye iliÅŸkilerinin düzelebileceÄŸini nasÄ±l düÅŸünebilir” ifadesine de yer verdi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
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