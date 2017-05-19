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19 MayÄ±s GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± KKTC'de dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±

19 mayÄ±s kutlamasÄ±

19 MayÄ±s GenÃ§lik ve Spor BayramÄ± Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyetinde (KKTC) dÃ¼zenlenen tÃ¶renle kutlandÄ±

19 MayÄ±s Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor BayramÄ± kutlamalarÄ± saat 08.00'de baÅŸladÄ±. BaÅŸkent LefkoÅŸa ile ilçe, kasaba ve köylerde Atatürk anÄ±tlarÄ±na çelenk koyma törenleri gerçekleÅŸtirildi. LefkoÅŸa Atatürk AnÄ±tÄ± önündeki tören, ani saÄŸanak nedeniyle kÄ±sa süre gecikmeli baÅŸladÄ±.

Törene, KKTC CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±, Meclis BaÅŸkan Vekili Hüseyin AvkÄ±ran AlanlÄ±, BaÅŸbakan Hüseyin Özgürgün, 2. CumhurbaÅŸkanÄ± Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin LefkoÅŸa Büyükelçisi Derya Kanbay, KÄ±brÄ±s Türk BarÄ±ÅŸ Kuvvetleri KomutanÄ± Korgeneral Ömer Paç, Güvenlik Kuvvetleri KomutanÄ± Tümgeneral YÄ±lmaz YÄ±ldÄ±rÄ±m, Yüksek Mahkeme BaÅŸkanÄ± Narin Ferdi Åžefik, CTP Genel BaÅŸkanÄ± Tufan Erhürman, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Maliye BakanÄ± Serdar DenktaÅŸ, bazÄ± bakanlar, milletvekilleri ile diÄŸer yetkililer katÄ±ldÄ±.

Törende Atatürk AnÄ±tÄ±'na çelenkler sunularak saygÄ± duruÅŸunda bulunuldu. Ä°stiklal MarÅŸÄ± eÅŸliÄŸinde bayraklarÄ±n göndere çekilmesiyle devam eden tören, AnÄ±tkabir'den getirilen topraÄŸÄ±n Türkiye'nin LefkoÅŸa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Mustafa AkÄ±ncÄ±'ya takdim edilmesiyle son buldu.

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