AK Parti 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi yapÄ±lacak

AK Partili Ã§ok sayÄ±da vatandaÅŸ AK Parti 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi iÃ§in Ankara Spor Salonuna gitti

Kongre için binlerce partili, sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandÄ±.Ankara dÄ±ÅŸÄ±ndan otobüslerle gelen partililer, Atatürk Kültür Merkezi alanÄ±ndan tezahüratlar eÅŸliÄŸinde kongrenin düzenleneceÄŸi salona kadar yürüdü.Spor salonu önünde ve çevresinde bekleyenlere kumanya ve su servisi yapÄ±lÄ±rken partililer, emniyet kontrol noktalarÄ±nda yapÄ±lan aramanÄ±n ardÄ±ndan salona alÄ±ndÄ±. Salona giremeyen partililer için dÄ±ÅŸarÄ±da çadÄ±r ve dev ekranlar kuruldu.Salon içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda AK Parti seçim ÅŸarkÄ±larÄ± çalÄ±nÄ±rken, partililer ÅŸarkÄ±lara eÅŸlik etti ve tezahüratlarda bulundu.Dev Türk bayraÄŸÄ± asÄ±lan salonda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n posterleri yer aldÄ±.

"Yeni AtÄ±lÄ±m Dönemi; Demokrasi, DeÄŸiÅŸim, Reform" temasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan kongrenin yapÄ±lacaÄŸÄ± salonda, "Yürüyeceksin... Gençler yürüyecek arkandan", "Millete efendilik için deÄŸil millete hizmet için varÄ±z", "Hep birlikte yeni hedeflere", "DeÄŸiÅŸimin lideri, milletin partisi", "Kutlu dava, güçlü Türkiye", "SaÄŸlam irade, güçlü Türkiye" pankartlarÄ± asÄ±ldÄ±.

Kongre gündemi

Kongre, yoklama, divan seçimi, saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ±'nÄ±n okunmasÄ±yla saat 10.00'da baÅŸlayacak.AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n konuÅŸma yapmasÄ±nÄ±n planlandÄ±ÄŸÄ± kongrede, genel baÅŸkan ve diÄŸer merkez organ adaylarÄ± Divan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuracak.Tüzük DeÄŸiÅŸikliÄŸi Komisyonunca sunulan deÄŸiÅŸiklik teklifinin görüÅŸülerek oylamaya sunulacaÄŸÄ± kongrede, genel baÅŸkan adayÄ± partililere hitap edecek.Genel baÅŸkan seçimiyle devam edecek kongrede, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK), Genel Merkez Parti Ä°çi Demokrasi ve Hakem Kurulu ile Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyelerinin seçimi gerçekleÅŸtirilecek.Kongre, genel baÅŸkanÄ±n teÅŸekkür konuÅŸmasÄ±yla sona erecek.