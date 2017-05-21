BaÅŸkentte gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

AK Parti 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongresi nedeniyle Ankara'da gÃ¼venlik Ã¶nlemleri Ã¼st dÃ¼zeye Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ankara'da Ä°stanbul Caddesi, TalatpaÅŸa BulvarÄ± ve 19 MayÄ±s spor Salonu bahçesinde güvenlik noktalarÄ± oluÅŸturuldu. Kongrenin yapÄ±lacaÄŸÄ± Ankara Spor Salonunun çevresi bariyerlerle kapatÄ±ldÄ±. Kongreyi izlemek isteyen vatandaÅŸlar güvenlik noktalarÄ±ndaki X-Ray cihazlarÄ±ndan geçiriliyor ve polis ekipleri tarafÄ±ndan üst aramasÄ± yapÄ±lÄ±yor.

DETAYLI ARAMA

Åžehir dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen vatandaÅŸlarÄ±n yanÄ±nda getirdikleri valiz ve çantalar polis ekipleri tarafÄ±ndan detaylÄ± olarak aranÄ±yor. Özel harekat ekipleri de güvenlik noktalarÄ±nda görev yapÄ±yor. Çalmak ve benzeri maddeler alana alÄ±nmÄ±yor. Bomba dedektör köpekleri alanda sürekli arama yapÄ±yor.

ANKARA'DA YOÄžUN GÜVENLÄ°K ÖNLEMÄ°

Kongre nedeniyle Cumhuriyet Caddesi (Gar KavÅŸaÄŸÄ±-Baruthane kavÅŸaÄŸÄ± arasÄ± ile giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±, Baruthane KavÅŸaÄŸÄ±- Ulus KavÅŸaÄŸÄ± arasÄ±, Ä°stanbul Caddesi-Baruthane KavÅŸaÄŸÄ± arasÄ± çift taraflÄ± yan varyantlar), Hipodrom Caddesi-TalatpaÅŸa BulvarÄ± (UlaÅŸtÄ±rma KavÅŸaÄŸÄ± ile Opera Köprüsü arasÄ± tüm giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±/Gar KavÅŸaÄŸÄ± alt geçidi dahil) ve KazÄ±m Karabekir Caddesi'nin (Anadolu MeydanÄ±-Ä°stanbul Caddesi arasÄ±) araç trafiÄŸine kapatÄ±ldÄ±.