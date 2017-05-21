CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan AKP 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Kongresinde konuÅŸtu

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan AK Parti 3. OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ BÃ¼yÃ¼k Kongresi'nde Ã¶nemli aÃ§Ä±klamalarda bulundu

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Bundan yaklaÅŸÄ±k 3 yÄ±l önce 27 AÄŸustos 2014'te yine bu salonda sizlere 'Her bitiÅŸ yeni bir baÅŸlangÄ±çtÄ±r' diyerek, helalleÅŸerek ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±k. Bu sadece hukuki bir ayrÄ±lÄ±ktÄ±. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrÄ± düÅŸmedi. Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de hep tek yürek, tek kalp olarak yaÅŸadÄ±k. Ä°ÅŸte ÅŸimdi de tam 998 gün sonra yine aynÄ± salonda, 'Evet, nerede kalmÄ±ÅŸtÄ±k' diyerek yeniden bir aradayÄ±z. CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olurken bunun bir hatime deÄŸil Fatiha olduÄŸunu, yeni bir baÅŸlangÄ±ç olduÄŸunu ifade etmiÅŸtik. Bugün bir kez daha besmelemizi çekiyor, FatihamÄ±zÄ± okuyor, daha büyük hedefler için, daha çok çalÄ±ÅŸmak üzere yeni bir baÅŸlangÄ±ç yapÄ±yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

"AK Parti demokrasinin, deÄŸiÅŸimin teminatÄ±dÄ±r"

"GeçtiÄŸimiz 15 yÄ±lda Türkiye'nin gündemi, öncelikleri, sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±, beklentileri deÄŸiÅŸmiÅŸtir." diyen ErdoÄŸan, "DeÄŸiÅŸmeyen yegane ÅŸey, tüm bunlarÄ± karÅŸÄ±layabilen tek partinin AK Parti olduÄŸu gerçeÄŸidir. AK Parti, demokrasinin, deÄŸiÅŸimin teminatÄ±dÄ±r. AK Parti reformun adresidir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, "YarÄ±n milletimizin karÅŸÄ±sÄ±nda boynumuz bükük, mahcup durmaktansa bugün içerideki ve dÄ±ÅŸarÄ±daki alçaklarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na dimdik dikilir, kaderimiz neyse ona rÄ±za gösteririz."

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"Åžu saatten sonra da ülkem, milletim için, ümmetimiz için, insanlÄ±k için hayÄ±rlÄ± olmayan hiçbir ÅŸeyin bizim nezdimizde yeri yoktur, olamaz. Buradan milletime sesleniyorum, eÄŸer bu kardeÅŸiniz Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n ülkesinin ve milletinin hayrÄ±na olmayan en küçük bir tavrÄ±nÄ±, davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±, icraatÄ±nÄ±, sözünü duyarsanÄ±z, bugüne kadar yaptÄ±ÄŸÄ± her ÅŸeyi bir kenara bÄ±rakÄ±n ve gereÄŸini yapÄ±n. Böyle bir yanlÄ±ÅŸÄ±n içine düÅŸen Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n tüm haklarÄ± size helaldir."

"Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar biz bu yoldan dönmeyeceÄŸiz"

ErdoÄŸan, "Ä°ster 3 KasÄ±m 2002'de olduÄŸu gibi Meclise sokmasÄ±nlar, ister 2008'de olduÄŸu gibi partimizi kapatmaya çalÄ±ÅŸsÄ±nlar, ister 2013'te olduÄŸu gibi sokaklarÄ±n altÄ±nÄ± üstüne getirsinler, ister 15 Temmuz'da olduÄŸu gibi darbe yapÄ±p canÄ±mÄ±za kastetsinler. Ne yaparlarsa yapsÄ±nlar biz bu yoldan dönmeyeceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.

"Mazlumun, maÄŸdurun hakkÄ±nÄ± korumak görevimizdir." diyen ErdoÄŸan, "Ama bu, mazlum kÄ±lÄ±ÄŸÄ±na girmiÅŸ zalimlerin oyunlarÄ±na teslim olacaÄŸÄ±mÄ±z anlamÄ±na asla gelmiyor. Takiyeyle, yalanla, dolanla, iftirayla yÄ±llarca milletimizin tertemiz duygularÄ±nÄ± istismar edenlerin yüzlerindeki maske düÅŸmüÅŸtür. " ÅŸeklinde konuÅŸtu.

"Türkiye'nin bir baÅŸka ihanet teÅŸebbüsüne tahammülü yok"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Türkiye'nin ve Türk milletinin, bu örgütün bir baÅŸka ihanet teÅŸebbüsüne daha tahammülü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"EÄŸer bu mücadele gerektiÄŸi gibi güçlü ÅŸekilde yürütülmezse ülkemiz çok daha büyük tehlikelerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalacaktÄ±r. Bunun için herkesi, ucu en yakÄ±nlarÄ±mÄ±za dokunsa bile, bu mücadeleye destek vermeye davet ediyorum. Avukatlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yürütülen kirli pazarlÄ±klarla, göz boyamaya yönelik itirafçÄ±lÄ±k oyunlarÄ±yla bu mücadelenin sulandÄ±rÄ±lmasÄ±na izin vermeyeceÄŸiz. FETÖ ile mücadelenin, milletimizin fedakarlÄ±klarÄ±na layÄ±k olacak ve maÅŸeri vicdana halel getirmeyecek yöntemlerle sürdürülmesi ÅŸarttÄ±r.

"Terör örgütünü ve destekçilerini çok daha zor günler bekliyor"

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, "Son zamanlanlarda aÄŸÄ±r darbeler alan terör örgütünü ve silahla aralarÄ±na mesafe koymayan destekçilerini her bakÄ±mdan çok daha zor günler bekliyor. Türkiye, ayaÄŸÄ±ndaki bu bölücü terör prangasÄ±ndan kurtulma yolunda emin adÄ±mlarla ilerlemektedir. Türkiye'de baÅŸaramadÄ±klarÄ± ihaneti komÅŸu ülkelerde hayata geçirmenin çabasÄ± içinde olanlarÄ±n heveslerini inÅŸallah oralarda da kursaklarÄ±nda bÄ±rakacaÄŸÄ±z." dedi.

ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±na ÅŸöyle devam etti:

"FETÖ'den PKK'ya ve DEAÅž'a kadar terör örgütlerinin, ihanet çetelerinin hiçbiriyle meselem ÅŸahsi deÄŸildir. Buradaki mesele ülkemizin ve milletimizin istiklali, istikbali, bekasÄ± meselesidir. Ortada ÅŸahsi bir mesele olmadÄ±ÄŸÄ± için benim kimseyi affetmem veya cezalandÄ±rmam söz konusu olamaz. Her ne yapÄ±yorsak milletimiz, ülkemiz için yapÄ±yoruz. UnutulmamalÄ±dÄ±r ki Türkiye, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tüm badirelere raÄŸmen hukuk devleti niteliÄŸinden taviz vermemiÅŸ, geriye adÄ±m atmamÄ±ÅŸ bir ülkedir. DolayÄ±sÄ±yla ne kadar ihanet içinde olurlarsa olsunlar, ne kadar alçalÄ±rlarsa alçalsÄ±nlar tüm terör örgütleriyle mücadelemizi hukuk içinde yürüttük, yürütüyoruz."