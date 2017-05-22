AÃ§lÄ±k grevindeki eÄŸitimcilerin evine gece yarÄ±sÄ± polis baskÄ±nÄ±

KHK ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve 75 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde olan eÄŸitimciler Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a'nÄ±n evine polis gece yarÄ±sÄ± baskÄ±n yaptÄ±

Gülmen ve Özakça, baskÄ±nÄ± Twitter hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±klarÄ± mesajla duyurdu. Semih Özakça'nÄ±n eÅŸi Esra Özakça, Twitter hesabÄ±ndan baskÄ±nÄ± canlÄ± yayÄ±nda paylaÅŸtÄ±.BaskÄ±ndan sonra eÄŸitimcilerin evine giden Avukat Selçuk KozaÄŸaçlÄ±, sabaha karÅŸÄ± Twitter hesabÄ±ndan Gülmen ve Özakça'nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

KozaÄŸaçlÄ±, "Nuriye Gülmen ve Semih Özakça zorla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. Üçüncü kez aynÄ± ÅŸube tarafÄ±ndan. 'Asla vazgeçmeyeceÄŸiz' mesajÄ±n iletmemi istediler" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Mart ayÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lan Gülmen ve Özakça'nÄ±n dün sabah saatlerinde de karakola gidip imza attÄ±klarÄ± bildirildi.

Esra Özakça, eve girmeye çalÄ±ÅŸan polislere "Gündüz ne zaman çaÄŸÄ±rdÄ±nÄ±z da gelmediler? Bu insanlar bugün adli kontrol imzalarÄ±nÄ± atmaya gittiler" diye tepki gösterdi.

Nuriye Gülmen Twitter hesabÄ±ndan ÅŸu mesajÄ± attÄ±:

"Siyasi ÅŸube polisleri eve girmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Åžu an kapÄ±yÄ± kÄ±rÄ±lÄ±yorlar. Kahrolsun FaÅŸizm! YaÅŸasÄ±n AçlÄ±k Grevi DireniÅŸimiz! Ä°ÅŸimizi Geri Ä°stiyoruz! Teslim OlmadÄ±k, OlmayacaÄŸÄ±z!"

Semih Özakça ve eÅŸi Esra Özakça da Twitter hesaplarÄ±ndan baskÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nÄ± öncesi "Evimiz basÄ±lÄ±yor" mesajÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

BaskÄ±ndan sonra Gülmen ve Özakça'nÄ±n bulunduÄŸu evin sokaÄŸÄ±nda bir grup eÄŸitimcilere destek için toplandÄ±.Gülmen ve Özakça'nÄ±n, iÅŸlerini geri alma talebiyle eylemleri Ankara'da Ä°nsan HaklarÄ± AnÄ±tÄ± önünde 195 gün önce baÅŸladÄ±.AçlÄ±k grevleri de bugün 75'inci gününe girdi.

AçlÄ±k greviyle ilgili geçen hafta BBC Türkçe'ye konuÅŸan TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu üyesi AKP milletvekili Nurattin YaÅŸar, "Komisyonda gündeme geldiÄŸinde görüÅŸeceÄŸiz, fakat bu konuyla ilgili alÄ±nmÄ±ÅŸ kolektif bir karar yok" demiÅŸti.Komisyon üyesi AKP milletvekili Said Yüce de, açlÄ±k grevinin, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Nurettin Canikli ve TBMM Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu BaÅŸkanÄ± Mustafa YeneroÄŸlu'nun gündeminde olduÄŸunu kaydetti.