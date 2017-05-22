Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/05/2017 12:46

Reina gece kulÃ¼bÃ¼nde yÄ±kÄ±m sona erdi

Reina gece kulÃ¼bÃ¼

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bulunan Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina bu sabah saatlerinde yÄ±kÄ±ldÄ±

Ortaköy'deki eÄŸlence merkezi Reina'da sabah saatlerinde yÄ±kÄ±m gerçekleÅŸti.YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terör örgütü DAEÅž tarafÄ±ndan düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi eÄŸlence merkezi Reina'da sabah saatlerinde yÄ±kÄ±m yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ makinelerinin erken saatlerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±mda Reina'nÄ±n giriÅŸ kÄ±smÄ± hariç tamamÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±.Reina çalÄ±ÅŸanlarÄ± yÄ±kÄ±mdan haberleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sabah geldiklerinde yÄ±kÄ±mÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini gördüklerini belirtti.

Öte yandan Reina çalÄ±ÅŸanlarÄ± basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lan alana girmemesi için ÅŸerit çekti.

Öte yandan, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, encümen kararÄ±na istinaden, Ortaköy'deki eÄŸlence merkezi Reina'nÄ±n mevzuata aykÄ±rÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±m iÅŸleminin gerçekleÅŸtiÄŸini bildirdi. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinden, Ortaköy'deki eÄŸlence merkezi Reina'daki yÄ±kÄ±m iÅŸlemine iliÅŸkin açÄ±klama yapÄ±ldÄ±. 

AçÄ±klamada, "BeÅŸiktaÅŸ ilçesi, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Reina isimli eÄŸlence mekanÄ±nda mevzuata aykÄ±rÄ± kÄ±sÄ±mlar için Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Encümenince yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Encümen kararÄ±na istinaden, bugün yapÄ±nÄ±n mevzuata aykÄ±rÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±m iÅŸlemi gerçekleÅŸmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.

 
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Reina yÄ±kÄ±m

Son dakika katliamÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Reina'da yÄ±kÄ±m baÅŸladÄ±

YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina bu sabah erken saatlerde yÄ±kÄ±lmaya baÅŸladÄ±

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