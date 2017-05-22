Reina gece kulÃ¼bÃ¼nde yÄ±kÄ±m sona erdi

Ä°stanbul OrtakÃ¶y'de bulunan Ã¼nlÃ¼ gece kulÃ¼bÃ¼ Reina bu sabah saatlerinde yÄ±kÄ±ldÄ±
Ortaköy'deki eÄŸlence merkezi Reina'da sabah saatlerinde yÄ±kÄ±m gerçekleÅŸti.YÄ±lbaÅŸÄ± gecesi terör örgütü DAEÅž tarafÄ±ndan düzenlenen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nda 39 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi eÄŸlence merkezi Reina'da sabah saatlerinde yÄ±kÄ±m yapÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸ makinelerinin erken saatlerde baÅŸladÄ±ÄŸÄ± yÄ±kÄ±mda Reina'nÄ±n giriÅŸ kÄ±smÄ± hariç tamamÄ± yÄ±kÄ±ldÄ±.Reina çalÄ±ÅŸanlarÄ± yÄ±kÄ±mdan haberleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sabah geldiklerinde yÄ±kÄ±mÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸini gördüklerini belirtti.
Öte yandan Reina çalÄ±ÅŸanlarÄ± basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lan alana girmemesi için ÅŸerit çekti.
Öte yandan, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi, encümen kararÄ±na istinaden, Ortaköy'deki eÄŸlence merkezi Reina'nÄ±n mevzuata aykÄ±rÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±m iÅŸleminin gerçekleÅŸtiÄŸini bildirdi. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesinden, Ortaköy'deki eÄŸlence merkezi Reina'daki yÄ±kÄ±m iÅŸlemine iliÅŸkin açÄ±klama yapÄ±ldÄ±.
AçÄ±klamada, "BeÅŸiktaÅŸ ilçesi, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Reina isimli eÄŸlence mekanÄ±nda mevzuata aykÄ±rÄ± kÄ±sÄ±mlar için Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Encümenince yÄ±kÄ±m kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Encümen kararÄ±na istinaden, bugün yapÄ±nÄ±n mevzuata aykÄ±rÄ± kÄ±sÄ±mlarÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±m iÅŸlemi gerçekleÅŸmiÅŸtir." ifadelerine yer verildi.