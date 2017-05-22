Reina gece kulÃ¼bÃ¼nde yÄ±kÄ±m sona erdi

KHK ile gÃ¶revlerinden ihraÃ§ edilen ve 75 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevinde olan eÄŸitimciler Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a'nÄ±n evine polis gece yarÄ±sÄ± baskÄ±n yaptÄ±