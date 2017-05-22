Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 22/05/2017 19:36

Rusya ve TÃ¼rkiye arasÄ±nda ortak bildiri imzalandÄ± iÅŸte detaylar

tÃ¼rkiye ve rusya

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek ve Rusya Federasyonu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± DvÄ±rkoviÃ§ arasÄ±nda Rusya ile TÃ¼rkiye arasÄ±ndaki iliÅŸkileri etkileyecek ortak bildiri imzalandÄ±

Türkiye ile Rusya Federasyonu arasÄ±ndaki ticari iliÅŸkilerin önündeki engel ve kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla ortak bildiri imzalandÄ±.BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile Karadeniz Ekonomik Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±nÄ±n (KEÄ°) 25. KuruluÅŸ YÄ±ldönümü Zirvesi için Ä°stanbul'da bulunan Rusya BaÅŸbakanÄ± Dimitri Medvedev'in ikili görüÅŸmesinin ardÄ±ndan imza töreni düzenlendi.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek ile Rusya Federasyonu BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Arkady Dvorkoviç tarafÄ±ndan ve iki ülke baÅŸbakanÄ±nÄ±n eÅŸliÄŸinde imzalanan ortak bildiri, ticari ve ekonomik iliÅŸkilerin normalleÅŸtirilmesi ve geliÅŸtirilmesi, mevcut ticaret ve iÅŸ hacminin artÄ±rÄ±lmasÄ± yönünde önemli bir adÄ±m olarak görülüyor.

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