Rus basÄ±nÄ± duyurdu Manchester'daki patlamayÄ± o Ã¶rgÃ¼t Ã¼stlendi

Ä°ngiltere'nin Manchester kentindeki Arena'da meydana gelen patlama sonucunda ÅŸimdiye kadar 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°ngiltere'nin Manchester ÅŸehrinde sanatçÄ± Ariana Grande konserinin sonunda patlama oldu. Ä°ngiliz polisi patlamada 22 kiÅŸinin köldüÄŸünü 59 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Rus haber ajansÄ± TASS, Irak basÄ±nÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde terör örgütü DEAÅž'Ä±n sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoyla Manchestar'daki saldÄ±rÄ±yÄ± üstlendiÄŸini duyurdu. Irak'ta yayÄ±m yapan Akbar gazetesi, DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ± bir videoyla üstlendiÄŸini yazdÄ±.

ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDÄ°

AçÄ±klama yapan Ä°ngiltere polisi ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 22'ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±rt çantalÄ± bir erkek tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtiÄŸi açÄ±klanÄ±rken patlayÄ±cÄ±yÄ± taÅŸÄ±yan teröristin saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda öldüÄŸü duyuruldu. Olay, 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸkent Londra'da metroda düzenlenen ve 56 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkede gerçekleÅŸen en büyük terör saldÄ±rÄ±sÄ± oldu.

Ä°NGÄ°LÄ°Z POLÄ°SÄ° AÇIKLAMA YAPTI

Ä°ngiliz polisi, Manchester'daki konser alanÄ±nda 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi patlamanÄ±n bombalÄ± intihar saldÄ±rÄ±sÄ± sonucu meydana geldiÄŸini ve ölenler arasÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Manchester polis müdürü Ian Hopkins, "Åžu aÅŸamada gece yapÄ±lan saldÄ±rÄ±nÄ±n bir erkek saldÄ±rgan tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸini düÅŸünüyoruz... ÖnceliÄŸimiz tek baÅŸÄ±na mÄ± yoksa örgütlü olarak mÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlemektir" dedi.

Hopkins, "SaldÄ±rganÄ±n konser alanÄ±nda öldüÄŸünü teyit edebilirim. SaldÄ±rganÄ±n taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± ev yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± cihazÄ±n infilak ettirmesi sonucu bu katliamÄ± yaÅŸadÄ±k" dedi.

Kaynak: Hürriyet