KorkunÃ§ iddia Ã¶lenlerin Ã§oÄŸu en fazla 18 yaÅŸÄ±ndaydÄ±

Manchester Arena'da meydana gelen ve en az 22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin Ã§oÄŸunun 13-18 yaÅŸ arasÄ±nda olduÄŸu iddia edildi

Patlama sonucunda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin çoÄŸunun 13-18 yaÅŸ aralarÄ±nda olduÄŸu öne sürülüyor. Konserin düzenlendiÄŸi Manchester Arena konser salonu yönetimi patlamanÄ±n salon dÄ±ÅŸÄ±ndaki bir alanda meydana geldiÄŸini bildirdi. 'Çivi bombasÄ±'yla intihar saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlenmiÅŸ olabileceÄŸi açÄ±klandÄ±. ABD'li sanatçÄ± Ariana Grande'nin konserinin bitiminin ardÄ±ndan TSÄ° 00.35'te gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ± sonrasÄ± tüm salon tahliye edildi. Patlamada, ÅŸarkÄ±cÄ± Ariana Grande'nin yaralanmadÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Rus haber ajansÄ± TASS, Irak basÄ±nÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde terör örgütü DEAÅž'Ä±n sosyal medyadan yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± videoyla Manchestar'daki saldÄ±rÄ±yÄ± üstlendiÄŸini duyurdu. Irak'ta yayÄ±m yapan Akbar gazetesi, DEAÅž'Ä±n saldÄ±rÄ± bir videoyla üstlendiÄŸini yazdÄ±.

ÖLÜ SAYISI 22'YE YÜKSELDÄ°

AçÄ±klama yapan Ä°ngiltere polisi ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 22'ye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. SaldÄ±rÄ±nÄ±n sÄ±rt çantalÄ± bir erkek tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtiÄŸi açÄ±klanÄ±rken patlayÄ±cÄ±yÄ± taÅŸÄ±yan teröristin saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda öldüÄŸü duyuruldu. Olay, 2005 yÄ±lÄ±nda baÅŸkent Londra'da metroda düzenlenen ve 56 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkede gerçekleÅŸen en büyük terör saldÄ±rÄ±sÄ± oldu.