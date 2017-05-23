Manchester Arena'daki patlamaya iliÅŸkin dakika dakika geliÅŸmeler

ABD'li pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Ariana Grande'nin Manchester Arena'da verdiÄŸi konserin sona ermesiyle birlikte meydana gelen patlamada 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

SaldÄ±rÄ±yla ilgili ÅŸu ana kadar bilinenler ÅŸöyle:

SaldÄ±rÄ± Pazartesi akÅŸamÄ± Manchester Arena konser salonunun giriÅŸinde insanlar konserin bitmesinin ardÄ±ndan kapÄ±lara yöneldiÄŸinde gerçekleÅŸti.

Manchester Emniyeti olay yerine TSÄ° 00:33 sularÄ±nda çaÄŸrÄ±ldÄ±.

Polis hayatÄ±nÄ± kaybeden 22 kiÅŸi arasÄ±nda çocuklarÄ±n da bulunduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Patlamada 59 kiÅŸi yaralandÄ±.

Polis tek bir saldÄ±rganÄ±n olduÄŸu ve olay yerinde öldüÄŸünü söyledi.

Erkek intihar bombacÄ±sÄ±nÄ±n el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±yÄ± infilak ettirdiÄŸi düÅŸünülüyor.

Polis saldÄ±rganÄ±n yanlÄ±z baÅŸÄ±na mÄ± yoksa bir ÅŸebeke içinde mi hareket ettiÄŸini araÅŸtÄ±rÄ±yor.

PatlamanÄ±n ardÄ±ndan konser salonunun çevresinde sokaklar güvenlik kordonuna alÄ±ndÄ±. Acil yardÄ±m servislerine 240'tan fazla çaÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±, 60 ambulans olay yerine geldi ve 400'den fazla polis memuru görevlendirildi.

Manchester Arena ve yakÄ±nÄ±ndaki Victoria tren istasyonu çevresinde olay yeri inceleme çalÄ±ÅŸmalarÄ± sürüyor.

Tren istasyonundaki tüm tren seferleri iptal edildi.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May polisin olaya "dehÅŸet verici bir terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

May acil güvenlik komitesi COBRA'yÄ± sabah saatlerinde toplantÄ±ya çaÄŸÄ±rdÄ±.

Ülkede 8 Haziran'da yapÄ±lacak genel seçim kampanyalarÄ± da askÄ±ya alÄ±ndÄ±.

Manchester kenti Emniyet Müdürü Ian Hopkins farklÄ± bir bilgiye ulaÅŸana kadar olayÄ± "terör saldÄ±rÄ±sÄ±" olarak deÄŸerlendirdiklerini açÄ±kladÄ±.

YaralÄ±lar Manchester kenti ve çevresindeki hastanelerde tedaviye alÄ±ndÄ±.

Patlamadan sonra yakÄ±nlarÄ±nÄ± arayanlar için bir telefon hattÄ± kuruldu.

EÄŸer 'terör saldÄ±rÄ±sÄ±' olduÄŸu kesinleÅŸirse bu, Londra'da Temmuz 2005'te 52 kiÅŸinin öldüÄŸü saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan en büyük saldÄ±rÄ± olacak.

Görgü tanÄ±klarÄ± olay sÄ±rasÄ±nda yerde metal parçalar gördüklerini ve patlayÄ±cÄ± kokusu duyduklarÄ±nÄ± söyledi.

Polis soruÅŸturmaya yardÄ±m edebilecek her türlü görüntü ve fotoÄŸraflarÄ± polisin verdiÄŸi internet sitelerine yüklenmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Kaynak: BBC Tükçe