DÃ¼nya Manchester'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 59 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na dÃ¼nyadan tepki yaÄŸdÄ±

Kanada, Avusturalya, Ä°talya, Rusya, Fransa ve Ä°ran Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde bir konser salonunda gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Kanada

Kanada BaÅŸbakanÄ± Justin Trudeau, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Manchester'da Ariana Grande konserinde öldürülen veya yaralanan çoÄŸu çok genç masum kurbanlarÄ± duyduÄŸumda harap oldum. Bütün KanadalÄ±lar adÄ±na, öldürülenlerin ailelerine ve arkadaÅŸlarÄ±na en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Tüm yaralÄ±lara acil ÅŸifalar diliyoruz." ifadesini kullandÄ±.

SaldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayan ve BirleÅŸik KrallÄ±k ile Kanada'nÄ±n yakÄ±n müttefikler olduÄŸunu vurgulayan Trudeau, açÄ±klamasÄ±nda ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Biz bu en trajik koÅŸullarda bir halk olarak birlikte duruyoruz. Müttefiklerimiz ve ortaklarÄ±mÄ±zla bu tür anlamsÄ±z eylemlere karÅŸÄ± durmaya ve terörle çeÅŸitli ÅŸekillerde savaÅŸmaya devam edeceÄŸiz. Ä°ngiliz yetkililerin, sorumlu kiÅŸileri adalete teslim etmesinde elimizden gelen her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±z. Kalplerimiz BirleÅŸik KrallÄ±k halkÄ±yla birlikte ve biz onlarla birlikte yas tutuyoruz."

Avusturalya

Avustralya BaÅŸbakanÄ± Malcolm Turnbull, saldÄ±rÄ±yÄ± "alçakça" ve "korkunç" olarak nitelendirdi.

BaÅŸbakan Turnbull, parlamentoda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Manchester Arena konser salonunda ABD'li müzisyen Ariana Grande'nin konserinin sonunda meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Ülkesinin her zaman Ä°ngiltere'nin yanÄ±nda olduÄŸunun ve olmaya devam edeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizen Turnbull, "Bu saldÄ±rÄ± masumlara yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. ÇocuklarÄ±n öldürülmesinden daha acÄ±masÄ±z bir suç yoktur." dedi.

Ä°talya

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nayarak, "Ä°talya, Ä°ngiliz hükümeti ve halkÄ±nÄ±n yanÄ±ndadÄ±r. Bizim duygularÄ±mÄ±z, Manchester'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n kurbanlarÄ± ve aileleriyle birlikte." ifadesini kullandÄ±.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Angelino Alfano Twitter'dan Ä°ngiltere halkÄ± için taziyelerini bildirdi.

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada da saldÄ±rÄ± anÄ±nda salonda ya da bölgede olabilecek Ä°talyan vatandaÅŸlarÄ± ve yakÄ±nlarÄ± için kriz masasÄ± oluÅŸturulduÄŸu belirtildi.

Rusya

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Kremlin'in resmi internet sitesinde yayÄ±mlanan mesajÄ±nda, "Etik ve insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± bu saldÄ±rÄ±yÄ± kararlÄ± ÅŸekilde kÄ±nÄ±yoruz. Faillerinin hak ettikleri cezayÄ± alacaklarÄ±na inanÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

Putin, terörle mücadelede Ä°ngiltere ile iÅŸ birliÄŸini artÄ±rmaya hazÄ±r olduÄŸunu belirterek, saldÄ±rÄ±da ölenlerin yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ±, yaralÄ±lara da acil ÅŸifa diledi.

Fransa

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±nda, teröre karÅŸÄ± iÅŸ birliÄŸinin artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade ederek, olayda hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine ve yakÄ±nlarÄ±na baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸini iletti.

Elysee SarayÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da Macron'un "büyük üzüntü ve korku" ile saldÄ±rÄ±dan haberdar olduÄŸu, Fransa'nÄ±n Ä°ngiliz hükümeti ve güvenlik güçleriyle teröre karÅŸÄ± mücadeleye devam edeceÄŸi bildirildi.

AçÄ±klamada, Macron'un Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May ile gün içinde telefon görüÅŸmesi yapacaÄŸÄ± ve geliÅŸmeleri sürekli takip edeceÄŸi ifade edildi.

Ä°ran

Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Behram KasÄ±mi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, Ä°ngiltere'nin Manchester kentinde meydana gelen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

SaldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin ailelerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileyen KasÄ±mi, "Terör ve ÅŸiddet kurbanÄ± tüm ülkeler, güç birliÄŸiyle terörle mücadele konusunda samimi bir irade ortaya koymalÄ±." ifadesini kullandÄ±.