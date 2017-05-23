Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/05/2017 15:26

Manchesterâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± IÅžÄ°D Ã¼stlendi 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

manchester saldÄ±rÄ±

Ä°ngiltere'nin Manchester kentindeki konser alanÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D Ã¼stlendi

Reuters’Ä±n haberine göre ABD’li ünlü popçu Ariana Grande’nin konser verdiÄŸi Manchester Arena’da, aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da olduÄŸu 22 kiÅŸinin ölümüyle sonuçlanan korkunç saldÄ±rÄ±yÄ± IÅžÄ°D, Telegram üzerinden yayÄ±nladÄ±klarÄ± mesajla üstlendi.Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸinin tespit edildiÄŸini ancak soruÅŸturma devam ettiÄŸi için ÅŸu aÅŸamada bunun açÄ±klanmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. Öte yandan Ä°ngiliz polisi olayla baÄŸlantÄ±sÄ± bulunduÄŸuna inanÄ±lan 23 yaÅŸÄ±ndaki bir kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±. 

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manchester patlama

DÃ¼nya Manchester'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

22 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ve 59 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na dÃ¼nyadan tepki yaÄŸdÄ±

manchester patlama

Manchester Arena'daki patlamaya iliÅŸkin dakika dakika geliÅŸmeler

ABD'li pop ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Ariana Grande'nin Manchester Arena'da verdiÄŸi konserin sona ermesiyle birlikte meydana gelen patlamada 22 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti