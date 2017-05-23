Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 23/05/2017 19:32

Ä°ngiltere'yi kana bulayan saldÄ±rganÄ±n kimliÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Manchester patlama

Ä°ngiltere'nin Manchester ÅŸehrinde dÃ¼n gece meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtiren saldÄ±rganÄ±n 22 yaÅŸÄ±ndaki Salman Abedi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi

Ä°ngiliz basÄ±nÄ± Manchester'da dün gece gerçekleÅŸen terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸ ÅŸüphelisinin 22 yaÅŸÄ±ndaki Salman Abedi olduÄŸunu duyuruyor. Reuters da ABD'li yetkililere dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde ÅŸüphelinin Salman Abedi olduÄŸu bilgisini geçti. SaldÄ±rganÄ±n Londra'dan trenle Manchester'a gittiÄŸi deÄŸerlendiriliyor. Dail Mail ise polisin Manchester'da bir konutta ÅŸüpheli paketi patlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. 

Manchester polisi ise kÄ±sa süre önce yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Dün gece Manchester Arena'da meydana gelen olayla ilgili olarak, Güney Manchester'da 23 yaÅŸÄ±nda bir adamÄ±n gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruluyoruz" demiÅŸti.

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manchester saldÄ±rÄ±

Manchesterâ€™daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± IÅžÄ°D Ã¼stlendi 1 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

Ä°ngiltere'nin Manchester kentindeki konser alanÄ±nda dÃ¼zenlenen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ IÅžÄ°D Ã¼stlendi

manchester patlama

DÃ¼nya Manchester'daki terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±na bÃ¶yle tepki gÃ¶sterdi

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