Ä°ngiltere'yi kana bulayan saldÄ±rganÄ±n fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

İngiltere'de geçtiğimiz akşam meydana gelen terör saldırısının zanlısıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

İngiltere'yi derinden yaralayan Manchester'daki terör saldırısının ardından terör tehdit seviyesi en üst düzeye çıkarıldı.Başbakan Theresa May, "Bugünkü soruşturmalara dayanarak ülkedeki tehdit seviyesinin 'ciddi'den 'kritik'e yükseltilmesine karar verildi. Bu, bir saldırının sadece kuvvetle muhtemel olmakla kalmadığı, her an gerçekleşebileceği anlamına geliyor" dedi.May, ülkenin bazı bölgelerine polis yerine asker konuşlandırılacağını da resmen açıkladı. Silahlı devriye gezecek askerler kilit öneme sahip noktalarda, konserler ve spor etkinliklerinde görev alacak.

'Kritik' seviye, İngiltere'deki terör tehdit seviyeleri skalasındaki en yüksek basamağı teşkil ediyor. Başbakan May, dün gündüz yaptığı açıklamada patlamanın tarihte İngiltere'nin kuzeyini vuran en kötü saldırı olduğunu belirtmişti.

Manchester United taraftarıydı

Manchester Arena'da bombayı patlatan Salman Abedi, 31 Aralık 1994'te aynı kentte doğdu.Abedi ailesi, Muammer Kaddafi rejiminin zulmünden kaçıp İngiltere'ye geldi ve Manchester'a yerleşti. Manchester, ülkede en çok Libya kökenlinin yaşadığı kentlerden biri.Abedi, kentin ünlü futbol kulübü Manchester United'ın taraftarıydı. Salford Üniversitesi'nde öğrenim gören saldırgan, bir fırında çalıştı.BBC, saldırganın ailesinin sonraki yıllarda Libya'ya geri döndüğünü aktarıyor. Komşuları, ailenin yılın belli dönemlerinde evlerine Libya bayrağı astıklarını söylüyor.Polis, ailenin daha önce yaşadığı evlere baskınlar yaptı. Bu adreslerden ikisi, Fallowfield'da Elsmore caddesi ile Whalley Range'de.BBC editörü Mark Easton'a göre, polisin baskın yaptığı bölge son birkaç yıldır, Suriye ve Libya ile bağlantılı radikal İslamcıların ağırlık olarak yaşadığı yer olarak biliniyordu.

Manchester'da yaşayan bir Libyalı, Guardian gazetesine açıklamasında zanlıyla ilgili şunları söyledi:

"Salman mı? Çok şaşırdım. Çok sessiz biriydi, bana karşı çok saygılıydı. Ağabeyi İsmail dışadönük biri ama Salman çok sessizdi. Bunu yapacak biri değil."

Gazeteye konuşan Libyalı, Abedi'nin babasının 'Ebu İsmail' olarak bilindiğini ve sesi çok güzel olduğu için müezzinlik yaptığını belirterek, "Ebu İsmail öfkeden çılgına dönecek. Cihatçı ideolojiye zıttı. IŞİD cihat bile değil, suç. Ailesi yıkılacak" dedi.Manchester İslam Merkezi'nin önde gelen üyelerinden Mohammed Saeed ise 'bir vaazda, IŞİD ve Libya'daki Ensar el Şeria'yı eleştirdiği için Salman Abedi'nin kendisine öfkelendiğini' aktardı.