Ä°ngiltere'yi kana bulayan saldÄ±rganÄ±n fotoÄŸrafÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ngiltere'de geÃ§tiÄŸimiz akÅŸam meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n zanlÄ±sÄ±yla ilgili yeni bilgiler ortaya Ã§Ä±ktÄ±

Ä°ngiltere'yi derinden yaralayan Manchester'daki terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan terör tehdit seviyesi en üst düzeye çÄ±karÄ±ldÄ±.BaÅŸbakan Theresa May, "Bugünkü soruÅŸturmalara dayanarak ülkedeki tehdit seviyesinin 'ciddi'den 'kritik'e yükseltilmesine karar verildi. Bu, bir saldÄ±rÄ±nÄ±n sadece kuvvetle muhtemel olmakla kalmadÄ±ÄŸÄ±, her an gerçekleÅŸebileceÄŸi anlamÄ±na geliyor" dedi.May, ülkenin bazÄ± bölgelerine polis yerine asker konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± da resmen açÄ±kladÄ±. SilahlÄ± devriye gezecek askerler kilit öneme sahip noktalarda, konserler ve spor etkinliklerinde görev alacak.

'Kritik' seviye, Ä°ngiltere'deki terör tehdit seviyeleri skalasÄ±ndaki en yüksek basamaÄŸÄ± teÅŸkil ediyor. BaÅŸbakan May, dün gündüz yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada patlamanÄ±n tarihte Ä°ngiltere'nin kuzeyini vuran en kötü saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtmiÅŸti.

Manchester United taraftarÄ±ydÄ±

Manchester Arena'da bombayÄ± patlatan Salman Abedi, 31 AralÄ±k 1994'te aynÄ± kentte doÄŸdu.Abedi ailesi, Muammer Kaddafi rejiminin zulmünden kaçÄ±p Ä°ngiltere'ye geldi ve Manchester'a yerleÅŸti. Manchester, ülkede en çok Libya kökenlinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kentlerden biri.Abedi, kentin ünlü futbol kulübü Manchester United'Ä±n taraftarÄ±ydÄ±. Salford Üniversitesi'nde öÄŸrenim gören saldÄ±rgan, bir fÄ±rÄ±nda çalÄ±ÅŸtÄ±.BBC, saldÄ±rganÄ±n ailesinin sonraki yÄ±llarda Libya'ya geri döndüÄŸünü aktarÄ±yor. KomÅŸularÄ±, ailenin yÄ±lÄ±n belli dönemlerinde evlerine Libya bayraÄŸÄ± astÄ±klarÄ±nÄ± söylüyor.Polis, ailenin daha önce yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evlere baskÄ±nlar yaptÄ±. Bu adreslerden ikisi, Fallowfield'da Elsmore caddesi ile Whalley Range'de.BBC editörü Mark Easton'a göre, polisin baskÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bölge son birkaç yÄ±ldÄ±r, Suriye ve Libya ile baÄŸlantÄ±lÄ± radikal Ä°slamcÄ±larÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±k olarak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yer olarak biliniyordu.

Manchester'da yaÅŸayan bir LibyalÄ±, Guardian gazetesine açÄ±klamasÄ±nda zanlÄ±yla ilgili ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Salman mÄ±? Çok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±m. Çok sessiz biriydi, bana karÅŸÄ± çok saygÄ±lÄ±ydÄ±. AÄŸabeyi Ä°smail dÄ±ÅŸadönük biri ama Salman çok sessizdi. Bunu yapacak biri deÄŸil."

Gazeteye konuÅŸan LibyalÄ±, Abedi'nin babasÄ±nÄ±n 'Ebu Ä°smail' olarak bilindiÄŸini ve sesi çok güzel olduÄŸu için müezzinlik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Ebu Ä°smail öfkeden çÄ±lgÄ±na dönecek. CihatçÄ± ideolojiye zÄ±ttÄ±. IÅžÄ°D cihat bile deÄŸil, suç. Ailesi yÄ±kÄ±lacak" dedi.Manchester Ä°slam Merkezi'nin önde gelen üyelerinden Mohammed Saeed ise 'bir vaazda, IÅžÄ°D ve Libya'daki Ensar el Åžeria'yÄ± eleÅŸtirdiÄŸi için Salman Abedi'nin kendisine öfkelendiÄŸini' aktardÄ±.