Alman vekillerin TÃ¼rkiye ziyaretiyle ilgili flaÅŸ geliÅŸme

Alman milletvekillerinin yarÄ±n baÅŸlamasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼len TÃ¼rkiye ziyareti iptal edildi

Türkiye'yi ziyaret edecekleri açÄ±klanan aralarÄ±nda YeÅŸiller Partili Federal Meclis BaÅŸkan Vekili Claudia Roth'un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu Alman milletvekili heyetinin ziyaretinin iptal edildiÄŸi bildirildi.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, bu aÅŸamada ziyaretin yapÄ±lmamasÄ±nÄ±n daha doÄŸru olacaÄŸÄ± deÄŸerlendirmesinden hareketle talep edilen randevulara olumsuz yanÄ±t verildiÄŸi kaydedildi.

YeÅŸiller Partili Federal Meclis BaÅŸkan Vekili Roth ve Sosyal Demokrat Partili Annen, konuyla ilgili baÅŸkent Berlin'de düzenledikleri basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Türk DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan kendilerine dün "mevcut ÅŸartlar altÄ±nda Türkiye'de siyasi görüÅŸmeler yapmalarÄ±nÄ±n uygun görülmediÄŸinin" bildirildiÄŸini söyledi.Alman askerlerinin yurt dÄ±ÅŸÄ±nda görev yapabilmeleri konusunda karar veren Federal Meclisin milletvekillerinin kendi askerlerini her ülkede özgürce ziyaret edebilmesi gerektiÄŸini savunan Roth, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel'den, NATO Zirvesi sÄ±rasÄ±nda CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'dan bunun mümkün kÄ±lÄ±nabilmesi için görüÅŸmesini istediklerini ifade etti.

"Türkiye ile yeni diyalog imkanlarÄ±nÄ± aramayÄ± sürdüreceÄŸiz"

Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Martin Schaefer ise Berlin'de düzenlenen olaÄŸan basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, pazartesi akÅŸamÄ± iki ülke dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlÄ±ÄŸÄ± müsteÅŸarlarÄ± arasÄ±nda yapÄ±lan telefon görüÅŸmesi sonrasÄ±nda Alman milletvekillerinin ziyaretine izin verilmeyeceÄŸinin kendilerine iletildiÄŸini söyledi.

Schaefer, "Türkiye ile iÅŸ birliÄŸine ihtiyaç duyduklarÄ± için bu kararÄ± dikkate almakla yetindiklerini, Türkiye ile yeni diyalog imkanlarÄ±nÄ± aramayÄ± sürdüreceklerini" kaydetti.