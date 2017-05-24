Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 24/05/2017 17:45

CHP'li vekillerin oturma eyleminde arbede

chp li vekiller

KHK ile gÃ¶revden ihraÃ§ edilen ve aÃ§lÄ±k grevindeyken tutuklanan eÄŸitimciler iÃ§in CHP'li vekiller oturma eylemi baÅŸlattÄ±

BaÅŸkent'te KHK ile ihraç edildikleri gerekçesiyle Yüksel Caddesi'ne açlÄ±k grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hakkÄ±nda tutuklama kararÄ± verilmiÅŸti. Karar sonrasÄ± Karanfil Caddesi ile Yüksel Caddesi kesiÅŸiminde toplanan bir grup CHP'li milletvekili oturma eylemine baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada polis ekipleri ile vekiller arasÄ±nda kÄ±sa süreli gerginlik yaÅŸandÄ±. Yüksel Caddesi ve açÄ±lan sokaklar barikatlarla kapatÄ±ldÄ±. Oturma eylemi yapan milletvekilleri ise ara ara oturduklarÄ± yerden kalkarak volta atma eylemi yaptÄ±. Vekillerin oturma eylemi sürüyor.

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