Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a iÃ§in 20 yÄ±l hapis cezasÄ± isteniyor

KHK ile meslekten ihraÃ§ edildikten sonra aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayan ve geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n tutuklanan eÄŸitimciler Nuriye GÃ¼lmen ve Semih Ã–zakÃ§a iÃ§in 20'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± isteniyor

Türkiye'de, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve sÄ±nÄ±f öÄŸretmeni Semih Özakça hakkÄ±nda 20 yÄ±l hapis cezasÄ± isteniyor.Ä°ÅŸlerini geri almak için sürdürdükleri açlÄ±k grevinin 76'Ä±ncÄ± gününde tutuklanan eÄŸitimciler, "örgüt üyeliÄŸi" ve "örgüt propagandasÄ±" yapmakla suçlanÄ±yor.

Evlerine yapÄ±lan baskÄ±nlarla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra haklarÄ±nda tutuklama kararÄ± çÄ±karÄ±lan Gülmen ve Özakça hakkÄ±ndaki iddianame mahkemeye gönderildi.Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianame, iki eÄŸitimci hakkÄ±nda daha önce açÄ±lan kamu davasÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Ankara 19'uncu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ne birleÅŸtirme talebiyle iletildi.

Ä°ddianameye göre, "örgüt üyeliÄŸi" ve "örgüt propagandasÄ±" ile suçlanan Gülmen ve Özakça hakkÄ±nda 20'ÅŸer yÄ±l hapis cezasÄ± talep ediliyor. AçlÄ±k grevinin 78'inci gününde olan eÄŸitimcilerin "DHKP-C ile baÄŸlantÄ±larÄ±nÄ±n" olduÄŸu öne sürülüyor.