Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 25/05/2017 16:35

Eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki terÃ¶ristler etkisiz hale getirildi

terÃ¶r hedefleri

TSK tarafÄ±ndan Irak'Ä±n kuzeyinde yer alan Metina'ya dÃ¼zenlenen hava harekatÄ±nda eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen 3 terÃ¶rist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±nca, saat 10.50 sÄ±ralarÄ±nda alÄ±nan anlÄ±k istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu, Irak'Ä±n kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatÄ± düzenlendi. Harekatta, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nda olduÄŸu belirlenen silahlÄ± üç bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.Operasyon kapsamÄ±nda bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nca kullanÄ±lan cephanelik de imha edildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, hava harekatÄ±na iliÅŸkin görüntüler de paylaÅŸÄ±ldÄ±.

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