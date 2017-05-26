Akdeniz yeniden onlarca sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya mezar oldu

Akdeniz aÃ§Ä±klarÄ±nda sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan ahÅŸap tekne alabora oldu. Olay sonucunda 34 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

UluslararasÄ± Göç Örgütü (IOM), Akdeniz'de sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± taÅŸÄ±yan ahÅŸap bir teknenin alabora olmasÄ± sonucu 34 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, teknedeki yüzlerce kiÅŸinin akÄ±betinin de bilinmediÄŸini duyurdu. IOM Sözcüsü Joel Millman, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Akdeniz'de dün 500'den fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±yÄ± taÅŸÄ±yan ahÅŸap bir teknenin alabora olduÄŸunu belirtti.

OlayÄ±n meydana gelmesinden bir gün sonra batÄ±ktan 34 cesedin çÄ±kartÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Millman, "Teknede bulunan yüzlerce sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n akÄ±betini bilmiyoruz. Umuyoruz ki, çevreden geçen gemiler tarafÄ±ndan kurtarÄ±lmÄ±ÅŸlardÄ±r. Fakat ÅŸu ana kadar bu konuda herhangi bir bilgiye ulaÅŸamadÄ±k. EndiÅŸeliyiz." diye konuÅŸtu.

"SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n büyük bir çoÄŸunluÄŸu Libya'dan geliyordu"

Millman, dün Akdeniz açÄ±klarÄ±nda farklÄ± bölgelerde 2 bin, salÄ± günü de 4 bin 129 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, böylelikle bir haftada 6 binden fazla sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n kurtarÄ±larak hayata tutunduÄŸunu ifade etti.

AyrÄ±ca yÄ±l baÅŸÄ±ndan 24 MayÄ±s tarihine kadar Akdeniz'den Avrupa'ya ulaÅŸan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 60 bin 521 olduÄŸuna, toplamda bin 530 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸine dikkati çeken Millman, bu sayÄ±ya dün meydana gelen faciada kaybolan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n dahil olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n büyük bir bölümünün Libya üzerinden geldiÄŸini anlatan Millman, çoÄŸunluÄŸunu baÅŸta NijeryalÄ±lar olmak üzere BatÄ± AfrikalÄ±larÄ±n oluÅŸturduÄŸunu aktardÄ±. YÄ±l baÅŸÄ±ndan bu yana Ä°talya'ya ayak basan sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 50 bini geçtiÄŸi bilgisini paylaÅŸan Millman, geçen yÄ±l aynÄ± dönemde bu rakamÄ±n 36 bin civarÄ±nda olduÄŸunu kaydetti.