G7 zirvesinde terÃ¶rle mÃ¼cadele iÃ§in ortak bir eylem planÄ±nda anlaÅŸÄ±ldÄ±

Ä°talya'nÄ±n Sicilya adasÄ±nda baÅŸlayan G-7 Liderler Zirvesinde terÃ¶rle mÃ¼cadele kapsamÄ±nda ortak bir deklarasyona imza atÄ±ldÄ±

Liderler bu belgeyle, internet ÅŸirketleri ve sosyal medya devlerinin "terörist içerikleri" belirlemek ve kaldÄ±rmak konusunda daha çok ÅŸey yapmalarÄ± gerektiÄŸi çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni, liderlerin "terörle mücadeleyi güçlendirme konusundaki baÄŸlÄ±lÄ±k ve kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± birlik içinde sürdürecekleri" konusunda anlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

ÇocuklarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 22 kiÅŸinin öldüÄŸü Manchester Arena saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ± G7 liderleri, dayanÄ±ÅŸma vurgusu yaptÄ±.

ABD, Almanya, Fransa, Ä°ngiltere, Ä°talya, Japonya, Kanada'dan oluÅŸan G7 ülkelerinin buluÅŸmasÄ±na AB temsilcileri de katÄ±lÄ±yor. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron G7 Zirvesi'nde ilk kez boy gösteriyor.

Trump ve iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mücadele çÄ±kmazÄ±

Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Gentiloni, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ve diÄŸer liderlerin iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle mücadele konusunda ise fikir birliÄŸine varamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Trump ABD'nin Paris'te imzalanan iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi anlaÅŸmasÄ±ndan çÄ±kmasÄ± gerektiÄŸini söylüyor. ABD BaÅŸkanÄ±'nÄ±n G7 toplantÄ±larÄ±nda bu duruÅŸunu koruduÄŸu öÄŸrenildi.

Gentiloni, "Paris iklim anlaÅŸmasÄ± tartÄ±ÅŸmasÄ± halen havada asÄ±lÄ± duruyor. Ancak içeride tekrar deÄŸerlendirdikten sonra ABD'nin de anlaÅŸmaya baÄŸlÄ± kalmak isteyeceÄŸine eminiz" dedi.BaÅŸkan Trump ve Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin geliÅŸtirilmesi yönünde çabalarÄ± sürdürecekleri sözü verdiler. Bu adÄ±mlar arasÄ±nda bir "Brexit sonrasÄ± ticaret anlaÅŸmasÄ±" da var.

Trump, Ä°ngiltere'nin AB'den ayrÄ±lma (Brexit) yönündeki kararÄ±nÄ± desteklediÄŸini söyledi.

Öte yandan, Trump'Ä±n Rusya'ya Ukrayna krizi sonrasÄ± konulan yaptÄ±rÄ±mlarÄ± kaldÄ±rÄ±p kaldÄ±rmayacaÄŸÄ± kesinlik kazanmadÄ±.

Beyaz Saray'Ä±n ekonomi danÄ±ÅŸmanÄ± Gary Cohn ise, Cuma günkü zirvede yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Rusya'ya yaptÄ±rÄ±mlarÄ± azaltmÄ±yoruz. Bir ÅŸey yapmayÄ± düÅŸüneceksek, o da Rusya'ya karÅŸÄ± sertleÅŸmek olur" dedi.

G7 Zirvesi'nin ikinci ve son günü olan Cumartesi, liderlerin göç ve hareketlilik, gÄ±da güvenliÄŸi ve cinsiyet eÅŸitliÄŸi konularÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± bekleniyor.

Zirvenin gerçekleÅŸtiÄŸi Taormina'da binlerce protestocunun da bir yürüyüÅŸe katÄ±lacaÄŸÄ± söyleniyor.

aynak: BBC Türkçe