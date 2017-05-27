Ana Sayfa | GÃœNDEMDEKÄ°LER 27/05/2017 19:20

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve Putin arasÄ±nda Ã¶nemli gÃ¶rÃ¼ÅŸme

cumhurbaÅŸkanÄ± ve putin

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ±ndan edinilen bilgiye göre Putin, ErdoÄŸan'Ä±, yeniden AK Parti Genel BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilmesinden dolayÄ± tebrik etti. ErdoÄŸan ve Putin'in, Türkiye-Rusya iliÅŸkilerini normalleÅŸtirmeye yönelik adÄ±mlarÄ±n hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Suriye meselesini de görüÅŸtükleri belirtildi. Ä°ki liderin, Suriye'de çatÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bölgelerinin oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n sürece ivme kazandÄ±racaÄŸÄ±na dikkati çektikleri kaydedildi.

 
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