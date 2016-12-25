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BoÄŸa Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

25 AralÄ±k 2016 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GördüÄŸünüz rüyalarÄ±n etkisi ile güne baÅŸlayabilir. Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sabah saatlerinde harekete geçecek ve yapacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerden

kova burcu

Kova Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

25 AralÄ±k 2016 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..HeyecanlÄ± ve istekli olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gün. Seyahatler ve yolculuk programlarÄ± sizi heyecanlandÄ±racak. Bu kendinizi çok fazla yormayÄ±n.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

25 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Yapmak istediÄŸiniz halde bir türlü harekete geçemediÄŸiniz konularla ilgili geliÅŸen olaylar sizi zorlayabilir ve birden fazla iÅŸi