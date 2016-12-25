Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 25/12/2016 07:56

BaÅŸak Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

basak burcu

25 AralÄ±k 2016 BaÅŸak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Kendinizi çok farklÄ± hissedeceksiniz. Moraliniz ve kendinize olan güveniniz yüksek. Ancak deÄŸer verdiÄŸiniz konularla ilgili duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸmiÅŸ olabilir. Fakat kendinizi bugün iyi hissedeceksiniz ve kritiklerinizden uzaklaÅŸÄ±p dikkatinizi gizemli konulara yönelteceksiniz. Gizli bilgiye sahip olanlar ve güçlü kiÅŸiler ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Gizemli kiÅŸiler ve gizlilik gerektiren konular sizi heyecanlandÄ±rabilir. Projelerinizi gerçekleÅŸtirmek ve yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için harekete geçebilirsiniz fakat aceleci davranmayacak ve ÅŸimdilik dinlemeyi tercih edeceksiniz. Gençlerin ve yakÄ±n çevrenizin fikirlerini önemseyecek ve stratejinizi gözden geçireceksiniz.26 AralÄ±k 2016 BaÅŸak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

balik burcu

BalÄ±k Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

25 AralÄ±k 2016 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GördüÄŸünüz rüyalarÄ±n etkisi ile güne baÅŸlayabilir. Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sabah saatlerinde harekete geçecek ve yapacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerden

kova burcu

Kova Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

25 AralÄ±k 2016 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..HeyecanlÄ± ve istekli olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gün. Seyahatler ve yolculuk programlarÄ± sizi heyecanlandÄ±racak. Bu kendinizi çok fazla yormayÄ±n.

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

25 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Yapmak istediÄŸiniz halde bir türlü harekete geçemediÄŸiniz konularla ilgili geliÅŸen olaylar sizi zorlayabilir ve birden fazla iÅŸi