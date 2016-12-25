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Terazi Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

terazi burcu

25 AralÄ±k 2016 Terazi Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YoÄŸun duygular ve deÄŸiÅŸik heyecanlar hissederek güne baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. Biraz sakin olun ve daha da önemlisi makul olmak için gayret gösterin. Ä°stekleriniz çok yüksek ve isteklerinizi gerçekleÅŸtirmek için hem sevdiÄŸinizi, hem de çevrenizi zorlayabilirsiniz. Fakat daha önemlisi kendinizi çok fazla zorlamasanÄ±z iyi olacak. OlaylarÄ± akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±n. Bugün duygusal tepkilerinizi denetlemeniz pek kolay olmayabilir. Seyahatler yapabilir ve hareketli bir gün geçirebilirsiniz. Bu arada sabÄ±rsÄ±z ve telaÅŸlÄ± davranmayÄ±n. Uykunuza ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen gösterin. Kendinizi çok fazla yormayÄ±n.26 AralÄ±k 2016 Terazi Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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Kova Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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