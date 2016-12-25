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Akrep Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

akrep burcu

25 AralÄ±k 2016 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Biraz huzursuz ve gergin olabilirsiniz. Fakat dikkatinizi yükselten haberler alacaksÄ±nÄ±z. Ä°letiÅŸim trafiÄŸinizin hareketli olacaÄŸÄ± bir gün. AslÄ±nda bilincinizin derinliklerinden yükselen korkularÄ±nÄ±z olabilir. Fakat bugün korkularÄ±nÄ±zÄ± yansÄ±tmayacak ve idealleriniz ile ilgileneceksiniz. Fikirlerinizi ÅŸimdilik kendinize saklayabilirsiniz. Fakat karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerin düÅŸünceleri sizi etkileyecek. Kendinizi yenilemek ve projelerinizi gerçekleÅŸtirmek için çeÅŸitli araÅŸtÄ±rmalar yapabilirsiniz ve gizli toplantÄ±lara katÄ±labilirsiniz. Veya gizli bilgiye sahip olanlar ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.26 AralÄ±k 2016 Akrep Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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BalÄ±k Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

25 AralÄ±k 2016 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GördüÄŸünüz rüyalarÄ±n etkisi ile güne baÅŸlayabilir. Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Sabah saatlerinde harekete geçecek ve yapacaÄŸÄ±nÄ±z iÅŸlerden

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Kova Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

25 AralÄ±k 2016 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..HeyecanlÄ± ve istekli olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gün. Seyahatler ve yolculuk programlarÄ± sizi heyecanlandÄ±racak. Bu kendinizi çok fazla yormayÄ±n.

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OÄŸlak Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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