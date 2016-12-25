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Yay Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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25 AralÄ±k 2016 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün kendinizi güçlü ve iyi hissedeceksiniz. Sözleriniz ve çözümleriniz ile çevrenizin dikkatini çekeceksiniz. Özellikle fikirlerinizi ve tekliflerinizi ilginç bir biçimde sunabilir, ikna edici olabilirsiniz. Burcun ilk on günlük devresinde doÄŸmuÅŸ olanlar sürpriz geliÅŸmelerden etkilenebilir ve kendilerini daha özgür ve yaratÄ±cÄ± hissedebilirler. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan alacaÄŸÄ±nÄ±z teklif sizi heyecanlandÄ±racak ve hemen harekete geçmek isteyeceksiniz. Yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için uygun zaman. Üstelik hem yakÄ±nlarÄ±nÄ±z sizi destekleyecek, hem de farklÄ± çevrelerin ilgisini çekeceksiniz.26 AralÄ±k 2016 Yay Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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