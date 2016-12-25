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Kova Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

kova burcu

25 AralÄ±k 2016 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..HeyecanlÄ± ve istekli olacaÄŸÄ±nÄ±z bir gün. Seyahatler ve yolculuk programlarÄ± sizi heyecanlandÄ±racak. Bu kendinizi çok fazla yormayÄ±n. Özellikle uyku ve beslenmenize özen göstermeniz gerekiyor. YapabileceÄŸinizden daha büyük sorumluluklar alabilirsiniz veya sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± yerine getirmek için çok çalÄ±ÅŸabilirsiniz. Fakat kendinizi daha saÄŸlÄ±klÄ± ve güçlü hissedeceksiniz. YapmanÄ±z gereken pratik iÅŸlere dikkatinizi odaklayacaksÄ±nÄ±z ve çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± sabÄ±rlÄ± bir biçimde sürdürmeyi baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. Bugün isteklerinizi gerçekleÅŸtirmek için kuvvetli arzular duyabilirsiniz ve harekete geçebilirsiniz.26 AralÄ±k 2016 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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Yay Burcu 25 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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