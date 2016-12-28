KoÃ§ Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Duygusal ve zihinsel açÄ±dan karmaÅŸÄ±k olduÄŸunuz bir gün. DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± belirlemeniz pek kolay olmayabilir. Özellikle eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla karÅŸÄ±laÅŸmak sizi heyecanlandÄ±racak ve huzursuzluk hissedeceksiniz fakat olaylara bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirebilir ve takÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konuya daha özgür bir açÄ±dan bakabilirsiniz. Böylece ÅŸimdiye kadar farkÄ±na varmamÄ±ÅŸ olduÄŸunuz bazÄ± detaylarÄ± yakalayabilir ve olaylarÄ± yeniden gözden geçirebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde eski günleri hatÄ±rlayacak ve kararlarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçireceksiniz.29 AralÄ±k 2016 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.