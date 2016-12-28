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KoÃ§ Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

koc burcu

28 AralÄ±k 2016 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Duygusal ve zihinsel açÄ±dan karmaÅŸÄ±k olduÄŸunuz bir gün. DavranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± belirlemeniz pek kolay olmayabilir. Özellikle eski arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla karÅŸÄ±laÅŸmak sizi heyecanlandÄ±racak ve huzursuzluk hissedeceksiniz fakat olaylara bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirebilir ve takÄ±lÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konuya daha özgür bir açÄ±dan bakabilirsiniz. Böylece ÅŸimdiye kadar farkÄ±na varmamÄ±ÅŸ olduÄŸunuz bazÄ± detaylarÄ± yakalayabilir ve olaylarÄ± yeniden gözden geçirebilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde eski günleri hatÄ±rlayacak ve kararlarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçireceksiniz.29 AralÄ±k 2016 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Kendinizi güçlü hissedecek ve olaylara iyimser açÄ±dan yaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hayal gücünüzü uyandÄ±ran olaylardan uzaklaÅŸÄ±p güçlü ve kararlÄ± bir tavÄ±r

kova burcu

Kova Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 Kova  Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YaratÄ±cÄ± fikirlerinizle çevrenizi etkileyecek ve özellikle önemsediÄŸiniz kiÅŸilerin dikkatini çekeceksiniz. Sürpriz geliÅŸmeler sizi heyecanlandÄ±racak. GiriÅŸimde bulunmak istediÄŸiniz konuyla

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GeçmiÅŸ ve geleceÄŸin öngörüsü ile davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz. Bir taraftan çÄ±lgÄ±n projeler yapabilir ve bütçenizi aÅŸan giriÅŸimlerde bulunmanÄ±n