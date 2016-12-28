Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 28/12/2016 07:59

BoÄŸa Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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28 AralÄ±k 2016 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..MantÄ±klÄ± ve kararlÄ± bir tavÄ±r içinde olmanÄ±z gerektiÄŸini biliyorsunuz ve gerçekçi tavÄ±rlarÄ±nÄ±z ile hem çevrenizi, hem de önemli kiÅŸileri etkileyeceksiniz. Aniden deÄŸiÅŸen olaylarla birlikte duygularÄ±nÄ±z da deÄŸiÅŸiyor ve bu arada düÅŸünceleriniz derinleÅŸebilir. GeliÅŸmeler beklediÄŸinizden daha farklÄ± olabilir ve geçmiÅŸte yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± gözden geçirebilirsiniz. AlÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z davranÄ±ÅŸ biçiminizi deÄŸiÅŸtirmeyi baÅŸarabilirseniz, olaylar sizin istediÄŸiniz yönde geliÅŸebilir. KarÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kan fÄ±rsatlarÄ± iyi deÄŸerlendirmek için çok gayret göstereceksiniz. GeliÅŸmeler aÄŸÄ±r olsa bile istediÄŸiniz yönde olacak ve kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceksiniz.29 AralÄ±k 2016 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Kendinizi güçlü hissedecek ve olaylara iyimser açÄ±dan yaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hayal gücünüzü uyandÄ±ran olaylardan uzaklaÅŸÄ±p güçlü ve kararlÄ± bir tavÄ±r

kova burcu

Kova Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 Kova  Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YaratÄ±cÄ± fikirlerinizle çevrenizi etkileyecek ve özellikle önemsediÄŸiniz kiÅŸilerin dikkatini çekeceksiniz. Sürpriz geliÅŸmeler sizi heyecanlandÄ±racak. GiriÅŸimde bulunmak istediÄŸiniz konuyla

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GeçmiÅŸ ve geleceÄŸin öngörüsü ile davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz. Bir taraftan çÄ±lgÄ±n projeler yapabilir ve bütçenizi aÅŸan giriÅŸimlerde bulunmanÄ±n