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YengeÃ§ Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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28 AralÄ±k 2016 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Heyecan ve huzursuzluk hissederek güne baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. Meydana gelen olaylar ile istekleriniz çok farklÄ± olabilir. SevdiÄŸinize isteklerinizi anlatamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± düÅŸünebilirsiniz veya düÅŸünceleriniz derinleÅŸmiÅŸ olabilir. Duygusal karmaÅŸadan uzaklaÅŸÄ±n ve dikkatinizi yapmanÄ±z gereken iÅŸlere odaklayÄ±n. AslÄ±nda sabÄ±rlÄ± ve sakin davranmayÄ± baÅŸarabilirsiniz. Hem de içinizden yükselen kuvvetli arzulara ve beklentilerinize raÄŸmen duygularÄ±nÄ±zÄ± denetleyebilirsiniz. Åžimdilik geliÅŸmeleri akÄ±ÅŸÄ±na bÄ±rakÄ±n. Seyahatler ve yolculuk projeleri keyfinizi yerine getirebilir. SaygÄ±n kiÅŸiler sizi destekliyor.29 AralÄ±k 2016 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Kendinizi güçlü hissedecek ve olaylara iyimser açÄ±dan yaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hayal gücünüzü uyandÄ±ran olaylardan uzaklaÅŸÄ±p güçlü ve kararlÄ± bir tavÄ±r

kova burcu

Kova Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 Kova  Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YaratÄ±cÄ± fikirlerinizle çevrenizi etkileyecek ve özellikle önemsediÄŸiniz kiÅŸilerin dikkatini çekeceksiniz. Sürpriz geliÅŸmeler sizi heyecanlandÄ±racak. GiriÅŸimde bulunmak istediÄŸiniz konuyla

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GeçmiÅŸ ve geleceÄŸin öngörüsü ile davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz. Bir taraftan çÄ±lgÄ±n projeler yapabilir ve bütçenizi aÅŸan giriÅŸimlerde bulunmanÄ±n