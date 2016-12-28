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Terazi Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

terazi burcu

28 AralÄ±k 2016 Terazi Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün hem duygusal, hem de zihinsel açÄ±dan karmaÅŸÄ±k bir ruh hali içinde olabilirsiniz. Projelerinizi ve isteklerinizi ÅŸimdilik kendinize saklayÄ±n ve dedikodulardan uzak durmaya özen gösterin. GeleceÄŸe yönelik beklentilerinizi gerçekleÅŸtirmeniz mümkün. Fakat endiÅŸeler ve kaygÄ±lar içine girebilirsiniz ve bunun sonucunda olaylar istemediÄŸiniz bir yönde geliÅŸebilir. AklÄ±nÄ±zdan geçenleri düÅŸünmeden söylemeyin. YanlÄ±ÅŸ anlamalar ve anlaÅŸÄ±lmalar olabilir. SaygÄ± duyduÄŸunuz kiÅŸilerin tavsiyelerine kulak verin ve sorunlarÄ± büyütmekten kaçÄ±nÄ±n. Bu arada saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za özen göstermeniz gereken bir dönem. Uykunuza ve beslenmenize dikkat etmelisiniz.29 AralÄ±k 2016 Terazi Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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BalÄ±k Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Kendinizi güçlü hissedecek ve olaylara iyimser açÄ±dan yaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hayal gücünüzü uyandÄ±ran olaylardan uzaklaÅŸÄ±p güçlü ve kararlÄ± bir tavÄ±r

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Kova Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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OÄŸlak Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GeçmiÅŸ ve geleceÄŸin öngörüsü ile davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz. Bir taraftan çÄ±lgÄ±n projeler yapabilir ve bütçenizi aÅŸan giriÅŸimlerde bulunmanÄ±n