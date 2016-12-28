Akrep Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün dikkatinizi kendinize odaklayacaksÄ±nÄ±z ve projelerinizi gerçekleÅŸtirmek için kuvvetli arzular duyacaksÄ±nÄ±z. Üstelik meydana gelen olaylar moralinizi yükseltecek ve kendinize olan inancÄ±nÄ±z, baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±za olan inancÄ±nÄ±z artacak. BazÄ± geliÅŸmeler aÄŸÄ±r olabilir veya yavaÅŸ geliÅŸen olaylar üzerinizde baskÄ± duygusu uyandÄ±rmÄ±ÅŸ olabilir fakat kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceksiniz. Kariyer çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapabilirsiniz ve saygÄ±n çevrelerin desteÄŸini alabilirsiniz. YabancÄ±lar ile iÅŸ birliÄŸi yapabilirsiniz. AyrÄ±ca ortaklÄ±k, evlilik ve benzeri sorumluluk gerektiren konulara dikkatinizi odaklayabilir ve çeÅŸitli giriÅŸimlerde bulunabilirsiniz.29 AralÄ±k 2016 Akrep Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.