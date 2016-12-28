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Akrep Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

akrep burcu

28 AralÄ±k 2016 Akrep Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün dikkatinizi kendinize odaklayacaksÄ±nÄ±z ve projelerinizi gerçekleÅŸtirmek için kuvvetli arzular duyacaksÄ±nÄ±z. Üstelik meydana gelen olaylar moralinizi yükseltecek ve kendinize olan inancÄ±nÄ±z, baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±nÄ±za olan inancÄ±nÄ±z artacak. BazÄ± geliÅŸmeler aÄŸÄ±r olabilir veya yavaÅŸ geliÅŸen olaylar üzerinizde baskÄ± duygusu uyandÄ±rmÄ±ÅŸ olabilir fakat kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceksiniz. Kariyer çalÄ±ÅŸmalarÄ± yapabilirsiniz ve saygÄ±n çevrelerin desteÄŸini alabilirsiniz. YabancÄ±lar ile iÅŸ birliÄŸi yapabilirsiniz. AyrÄ±ca ortaklÄ±k, evlilik ve benzeri sorumluluk gerektiren konulara dikkatinizi odaklayabilir ve çeÅŸitli giriÅŸimlerde bulunabilirsiniz.29 AralÄ±k 2016 Akrep Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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BalÄ±k Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Kendinizi güçlü hissedecek ve olaylara iyimser açÄ±dan yaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hayal gücünüzü uyandÄ±ran olaylardan uzaklaÅŸÄ±p güçlü ve kararlÄ± bir tavÄ±r

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Kova Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

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oglak burcu

OÄŸlak Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GeçmiÅŸ ve geleceÄŸin öngörüsü ile davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz. Bir taraftan çÄ±lgÄ±n projeler yapabilir ve bütçenizi aÅŸan giriÅŸimlerde bulunmanÄ±n