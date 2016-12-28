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Yay Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

yay burcu

28 AralÄ±k 2016 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..KaygÄ±lardan uzaklaÅŸÄ±p bütün dikkatinizi isteklerinize odaklayabileceÄŸiniz bir gün. Özellikle daha önce sizi rahatsÄ±z eden ve kafanÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran sorunlarÄ± çözebilir ve isteklerinizi gerçekleÅŸtirmek için çalÄ±ÅŸabilirsiniz. SaÄŸlÄ±k sorunu olanlar bugün kendisini daha güçlü ve iyi hissedecek. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z olaylara farklÄ± açÄ±lardan bakmanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacak kiÅŸilerle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Özellikle yaÅŸam enerjisi yüksek ve olaylara yapÄ±cÄ± yönden bakan kiÅŸiler ile karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz ve onlardan etkilenebilirsiniz ve kendinizi daha güçlü hissedebilirsiniz. Hareketli bir gün geçireceksiniz ve yeni atÄ±lÄ±mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksÄ±nÄ±z.29 AralÄ±k 2016 Yay  Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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