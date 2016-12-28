OÄŸlak Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GeçmiÅŸ ve geleceÄŸin öngörüsü ile davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz. Bir taraftan çÄ±lgÄ±n projeler yapabilir ve bütçenizi aÅŸan giriÅŸimlerde bulunmanÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olabilirsiniz, öte yandan geçmiÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tecrübelerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda tedbirli olmak gerektiÄŸini düÅŸünebilirsiniz. Ancak içinizden yükselen kuvvetli arzular, tedbiri bir kenara bÄ±rakÄ±p karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kan fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmek için sizi harekete geçmeye zorluyor. Ve bunun sonucunda büyük bir gerilim hissedebilirsiniz. YaÅŸam felsefeniz ve olaylara bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiyor. Böylece sizi rahatsÄ±z eden durumun aslÄ±nda bir ÅŸans olduÄŸunu anlayabilirsiniz.29 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.