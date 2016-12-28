Ana Sayfa | GÃœNLÃœK BURÃ‡LAR 28/12/2016 08:18

OÄŸlak Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

oglak burcu

28 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..GeçmiÅŸ ve geleceÄŸin öngörüsü ile davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir dönemdesiniz. Bir taraftan çÄ±lgÄ±n projeler yapabilir ve bütçenizi aÅŸan giriÅŸimlerde bulunmanÄ±n hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± içinde olabilirsiniz, öte yandan geçmiÅŸte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z tecrübelerin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda tedbirli olmak gerektiÄŸini düÅŸünebilirsiniz. Ancak içinizden yükselen kuvvetli arzular, tedbiri bir kenara bÄ±rakÄ±p karÅŸÄ±nÄ±za çÄ±kan fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirmek için sizi harekete geçmeye zorluyor. Ve bunun sonucunda büyük bir gerilim hissedebilirsiniz. YaÅŸam felsefeniz ve olaylara bakÄ±ÅŸ açÄ±nÄ±z deÄŸiÅŸiyor. Böylece sizi rahatsÄ±z eden durumun aslÄ±nda bir ÅŸans olduÄŸunu anlayabilirsiniz.29 AralÄ±k 2016 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

balik burcu

BalÄ±k Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Kendinizi güçlü hissedecek ve olaylara iyimser açÄ±dan yaklaÅŸacaksÄ±nÄ±z. Hayal gücünüzü uyandÄ±ran olaylardan uzaklaÅŸÄ±p güçlü ve kararlÄ± bir tavÄ±r

kova burcu

Kova Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 Kova  Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..YaratÄ±cÄ± fikirlerinizle çevrenizi etkileyecek ve özellikle önemsediÄŸiniz kiÅŸilerin dikkatini çekeceksiniz. Sürpriz geliÅŸmeler sizi heyecanlandÄ±racak. GiriÅŸimde bulunmak istediÄŸiniz konuyla

yay burcu

Yay Burcu 28 AralÄ±k 2016 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

28 AralÄ±k 2016 Yay Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..KaygÄ±lardan uzaklaÅŸÄ±p bütün dikkatinizi isteklerinize odaklayabileceÄŸiniz bir gün. Özellikle daha önce sizi rahatsÄ±z eden ve kafanÄ±zÄ± karÄ±ÅŸtÄ±ran sorunlarÄ±