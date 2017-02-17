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KoÃ§ Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

koc burcu

17 Åžubat 2017 Koç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Ä°steÄŸinizin yükseldiÄŸi bir gün. Fakat dikkatinizi yükseltmeniz gerekiyor. Zihin faaliyetiniz hÄ±zlÄ± olduÄŸu halde dikkatinizi tek bir konuya odaklamanÄ±z zor olabilir. YaÅŸam enerjiniz yükseldiÄŸi için üzerinizde hissettiÄŸiniz baskÄ± ile baÅŸa çÄ±kabilir ve hÄ±rslarÄ±nÄ±zÄ± denetleyebilirsiniz. Ancak dikkatinizi yükseltin ve tartÄ±ÅŸmacÄ± bir tavÄ±r içinde bulunmamaya özen gösterin. Projelerinizi uygulamaya baÅŸlamadan önce ilgisi olmayan kiÅŸilere anlatmayÄ±n. Bu arada evraklar, faturalar ve iletiÅŸim araçlarÄ± ile ilgili karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar olabilir. Ä°ddiacÄ± davranmasÄ±nÄ±z iyi olacak.18 Åžubat 2017 Koç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸecek ve hem kendinizi, hem de içinde bulunduÄŸunuz durumu gözden geçireceksiniz. Ä°steklerinizin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönem...

kova burcu

Kova Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorumluluklarÄ± yerine getirmek için büyük bir gayret göstereceksiniz. Büyükleriniz ve önemsediÄŸiniz bazÄ± kiÅŸilerin sizi engellediÄŸini düÅŸünebilirsiniz

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Daha önce duyduÄŸunuz haberler ve dedikodularla ilgilenmeyecek ve dikkatinizi yapmak istediÄŸiniz konulara odaklayacaksÄ±nÄ±z.