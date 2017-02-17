BoÄŸa Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Güne keyifli baÅŸlayacaksÄ±nÄ±z. Önce tembellik yapabilir ve keyif aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸler ile ilgilenebilirsiniz. GeleceÄŸe yönelik isteklerinizi gerçekleÅŸtirmeye yönelik arzularÄ±nÄ±z artÄ±yor. Duygu ve isteklerinizi sevdiÄŸinize anlatabilir, giriÅŸimde bulunmak için yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±n ve dostlarÄ±nÄ±zÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ± isteyebilirsiniz. YakÄ±nlarÄ±nÄ±z ile haberleÅŸebilir, saygÄ± duyduÄŸunuz büyüklerinizin ziyaretine gidebilirsiniz. Samimi bir ortamda isteklerinizi ortaya koymanÄ±z çok daha rahat olacak. NeÅŸeli ve saygÄ±lÄ± tavÄ±rlarÄ±nÄ±z ile etkileyici olacaksÄ±nÄ±z. Eski tecrübelerinizden faydalanacaÄŸÄ±nÄ±z bir dönem.18 Åžubat 2017 BoÄŸa Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.