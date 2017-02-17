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YengeÃ§ Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

yengec burcu

17 Åžubat 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Beklentileriniz deÄŸiÅŸebilir ve hÄ±rslÄ± bir tavÄ±r içine girebilirsiniz. Ancak isteklerinizi ortaya koymanÄ±z pek kolay deÄŸil ve zaten karar vermek için uygun bir dönem deÄŸil. Buna karÅŸÄ±lÄ±k makul ve sabÄ±rlÄ± olursanÄ±z, karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k gibi görünen durumu fÄ±rsata dönüÅŸtürebilirsiniz. GeleceÄŸe yönelik yeni idealleriniz ve hayalleriniz olabilir. Ancak bugün olaylara daha pratik bir açÄ±dan bakabilirsiniz ve dostlarÄ±nÄ±z ile buluÅŸabilirsiniz. SaygÄ± duyduÄŸunuz ve bilgisine güvendiÄŸiniz kiÅŸilerin ilgisi ve desteÄŸi moralinizi yükseltecek. Ä°liÅŸkilerinizi gözden geçirirken fazla derinleÅŸmeseniz iyi olacak.18 Åžubat 2017 Yengeç  Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.

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balik burcu

BalÄ±k Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Åžubat 2017 BalÄ±k Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün duygularÄ±nÄ±z derinleÅŸecek ve hem kendinizi, hem de içinde bulunduÄŸunuz durumu gözden geçireceksiniz. Ä°steklerinizin arttÄ±ÄŸÄ± bir dönem...

kova burcu

Kova Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorumluluklarÄ± yerine getirmek için büyük bir gayret göstereceksiniz. Büyükleriniz ve önemsediÄŸiniz bazÄ± kiÅŸilerin sizi engellediÄŸini düÅŸünebilirsiniz

oglak burcu

OÄŸlak Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz. Daha önce duyduÄŸunuz haberler ve dedikodularla ilgilenmeyecek ve dikkatinizi yapmak istediÄŸiniz konulara odaklayacaksÄ±nÄ±z.