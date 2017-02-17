YengeÃ§ Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Åžubat 2017 Yengeç Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..Beklentileriniz deÄŸiÅŸebilir ve hÄ±rslÄ± bir tavÄ±r içine girebilirsiniz. Ancak isteklerinizi ortaya koymanÄ±z pek kolay deÄŸil ve zaten karar vermek için uygun bir dönem deÄŸil. Buna karÅŸÄ±lÄ±k makul ve sabÄ±rlÄ± olursanÄ±z, karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k gibi görünen durumu fÄ±rsata dönüÅŸtürebilirsiniz. GeleceÄŸe yönelik yeni idealleriniz ve hayalleriniz olabilir. Ancak bugün olaylara daha pratik bir açÄ±dan bakabilirsiniz ve dostlarÄ±nÄ±z ile buluÅŸabilirsiniz. SaygÄ± duyduÄŸunuz ve bilgisine güvendiÄŸiniz kiÅŸilerin ilgisi ve desteÄŸi moralinizi yükseltecek. Ä°liÅŸkilerinizi gözden geçirirken fazla derinleÅŸmeseniz iyi olacak.18 Åžubat 2017 Yengeç Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.