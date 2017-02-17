Kova Burcu 17 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

17 Åžubat 2017 Kova Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..AldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sorumluluklarÄ± yerine getirmek için büyük bir gayret göstereceksiniz. Büyükleriniz ve önemsediÄŸiniz bazÄ± kiÅŸilerin sizi engellediÄŸini düÅŸünebilirsiniz fakat isteklerinizi gerçekleÅŸtirmek için kararlarÄ±nÄ±zÄ± sürdürmeye devam edecek ve dikkatinizi yapmanÄ±z gereken iÅŸe odaklayacaksÄ±nÄ±z. KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± olaylar bilinçaltÄ±nÄ±zÄ±n derinliklerinde saklÄ± kalmÄ±ÅŸ en eski duygularÄ±nÄ±zÄ±n ve isteklerinizin ortaya çÄ±kmasÄ±na neden olacak. Ä°stemediÄŸiniz halde sürdürdüÄŸünüz davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± deÄŸiÅŸtirmek için harekete geçebilirsiniz.18 Åžubat 2017 Kova Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.