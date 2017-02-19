OÄŸlak Burcu 19 Åžubat 2017 burÃ§ yorumu, burÃ§ Ã¶zellikleri

19 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu özellikleri ve günlük burç yorumlarÄ± avrupagazete.com'da..EndiÅŸelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandÄ±rabilir ve doÄŸru kararlar alabilirsiniz. Günlük burç Eviniz ve ailenizle baÄŸlantÄ±lÄ± konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalÄ±sÄ±nÄ±z. Kimseyi ihmal etmemek ve dÄ±ÅŸlamamak gerekiyor. Tüm burçlarÄ± aynÄ± ÅŸekilde ilgilendiren ve mutlaka okunmasÄ± gereken gün geneli: Sosyal ve aktif bir gündeyiz. FarklÄ± ÅŸeyler denemek, rutini kÄ±rmak isteyebiliriz. Yeni giriÅŸimler için de uygun. Özellikle akÅŸamüzeri saatlerinde tecrübeli kiÅŸilerle sohbetler, kalÄ±cÄ± iliÅŸkiler veya giriÅŸimler ön plana çÄ±kabilir. Ancak, bu hafta sonu, bazÄ± dÄ±ÅŸ faktörlere baÄŸlÄ± duygusal durumlar oluÅŸabilir ya da diÄŸerlerinin yaptÄ±ÄŸÄ± son dakika deÄŸiÅŸiklikleri asÄ±l ilgilenilecek iÅŸlerden uzaklaÅŸÄ±lmasÄ±na neden olabilir. 20 Åžubat 2017 OÄŸlak Burcu yorumlarÄ± için websitemizi takip ediniz.